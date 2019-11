España ha vuelto a inundarse hoy de voces gritando contra la violencia de género. Es una batalla larga, dura y cotidiana, no hay paréntesis ni descansos. Hoy mismo ha sido asesinada una mujer de 26 años en Tenerife por su novio de 29. Y hoy es el Día Internacional en el que todas las sociedades democráticas se paran, manifiestan y conjuran para no dejar solas a las víctimas, ni a sus familias, ni a sus amigos. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género y los españoles han vuelto esta tarde a poner a este país en la vanguardia de la lucha contra este horror que deja 52 asesinadas este año. 1.028, se dice pronto, 1.028 víctimas desde que hay registros, desde el 2003. Y luego están las que viven bajo el terror.

Millones de voces han desautorizado a los ultras que niegan esta violencia y una víctima, en silla de ruedas por una agresión machista, se lo ha dicho a la cara al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid

Y hasta PP y Cs, que gobiernan en muchas instituciones gracias a Vox, han dejado solos hoy a los ultras en su desprecio a la vida de las mujeres. Es verdad que su presencia en las instituciones, aunque minoritaria, tensa y atemoriza porque tiene cogida a la derecha democrática por donde más duele, por los votos. Pero este 25 de noviembre, dramático como todos, en vez de ver la botella medio vacía, veámosla medio llena, veamos la soledad vergonzante de los bárbaros que niegan que el machismo mata. Y no olvidemos los datos, y no olvidemos los nombres de las víctimas y no olvidemos la desigualdad de género, que está detrás de la violencia.