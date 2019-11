"No nos gusta el Black Friday, no beneficia al comercio"

Se acerca el Black Friday. ¿Es rentable para el comercio realizar estos descuentos antes de las tradicionales semanas de rebajas de enero? Lo analizamos en el último programa de la mano de Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, CEC, y con David Gracia, director de Comunicación de ANGED, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. ¿Opinan lo mismo sobre este fenómeno de ventas?





La visión del pequeño y mediano comercio

Desde la Confederación Española de Comercio no ven con buenos ojos hacer estos descuentos en mitad de temporada. “No nos gusta el Black Friday. Los descuentos especiales que haya que hacer tienen que hacerse a final de temporada. Cuando se acabe la temporada sacar los stocks a precios más bajos. Esto no beneficia al comercio, solo supone un descenso en los márgenes comerciales”, expuso Pedro Campo.

Según el presidente del CEC, cada vez se consume menos, y jornadas como estas no son la solución. “El índice de confianza del consumidor desde el mes de junio viene descendiendo. Está aumentando la desconfianza del consumidor a pasos gigantescos. El ahorro de las casas también está aumentando. Hay una incertidumbre manifiesta en las familias de cara al futuro próximo. Esta inseguridad hace que consuman lo justo. Con estas campañas se sigue comprando lo justo y a unos precios de rebajas, y no nos queda margen de maniobra para poder cerrar la cuenta de resultados”.

El presidente del CEC cree que este fenómeno no beneficie ni las grandes empresas. “A los grandes comerciantes tampoco les beneficia. Muchas de las grandes firmas se han incorporado el año pasado por necesidad. Dicho esto, si esta campaña siguiese como nació, es decir, 24 horas exclusivamente, pues quizás se podía admitir. Es una venta más rápida, más compulsiva… pero lo que no puede ser es en lo que ha derivado. En muchos casos ahora se extiende hasta la campaña de Navidad”, concluyó.

¿Qué opinan las grandes empresas?

David Gracia, director de Comunicación de ANGED, afirma que “guste más o menos”, el Black Friday es una realidad en España. “ Es un fenómeno que comenzó en España hace diez años, que penetró principalmente por el comercio online, y que a día de hoy ha repercutido en el comercio y en los consumidores”.

“Es un periodo de descuentos muy potente, que en algunas categorías comerciales ha contribuido a desestacionalizar la campaña tradicional de Navidad per que en otras es un estímulo para las ventas. Es muy interesante para empresas y consumidores. Todas aquellas empresas relacionadas con la tecnología son las que más tirón tienen estos días”, explicó en SER Consumidor.

Desde ANGED cree que no hay que hacer distinción entre el pequeño comercio y las grandes empresas en un día como este. “La cuestión es hablar del entorno competitivo en el que estamos trabajando hoy. Da igual hablar de empresa grande o pequeña. Por desgracia, el Black Friday es la imagen de cómo se está transformando el consumo a nivel global. En unos años hemos pasado de tener unos periodos muy concretos de picos de ventas: Navidad, rebajas… a un entorno en el que numerosas plataformas online que operan globalmente, en 24/48 h te acercan el producto a la puerta de tu casa a unos precios muy competitivos”.

David Gracia lo tiene claro: “Si nosotros no formamos parte del Black Friday, otros lo van a hacer. No tiene sentido darle la espalda a un fenómeno que vive el consumidor”, comentó.

¿Black Fraude?

Esta jornada tiene otro problema: ¿Hay muchos engaños en los precios?¿Se suben antes para dar más sensación de rebajas? Según OCU, solo el 37% de los productos analizados el pasado año eran más baratos en Black Friday.

Desde la propia CEC han denunciado las subidas de precio antes del Black Friday. “Lo denunciamos el año pasado. El consumidor tiene que mirar bien el precio que tenía ese producto antes y después. Había productos en los que habían modificado el precio en la etiqueta e incluso eran inferiores antes de la campaña”, explicó el comerciante.

Desde ANGED no creen que sea así. “La transparencia de precios hoy es absoluta. Hay comparadores de precios y tenemos acceso a una oferta ilimitada. Las plataformas online se ajustan a la oferta y la demanda. La dinámica de precios ha cambiado”. Aunque también afirma que todas las empresas tienen que cumplir con ciertas obligaciones. “Hay que demandar al comercio una serie de garantías: los derechos del consumidor y la seguridad”, concluyó.

¿Qué piensan los usuarios?

En SER Consumidor también salimos a la calle a preguntar a los consumidores. La mayoría conocían el Black Friday, pero no todos compran en esta jornada de descuentos. “Yo no suelo comprar porque nunca me entero de que es Black Friday”, comentó una joven. Otras personas, por ejemplo, no consumen porque “no tienen dinero”.

Entre los productos por los que se suele decantar la gente en esta jornada destacan los aparatos tecnológicos y la ropa. Y otras personas también aprovechan “para comprar los regalos de Navidad”.