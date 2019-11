La mujer que increpó a Ortega Smith, dispuesta a hablar con él: "Yo no tengo miedo a nadie"

Nadia Otmani se quedó en silla de ruedas hace 20 años tras recibir varios disparos de su cuñado cuando intentaba defender a su hermana de una agresión. Ahora es la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes en España y este lunes acudió al acto del Día Internacional contra la Violencia Machista organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Tras el discurso de Javier Ortega Smith, en el que llamó a "romper el silencio negacionista" que desprotege a "los hombres que sufren violencia de mujeres", Otmani explotó contra él y le dijo, entre otras cosas, que "con la violencia de género no se hace política".

La imagen de Nadia Otmani gritando a Ortega Smith mientras él apenas la miraba se hizo viral y se convirtió en uno de los temas más comentarios del día. Ella, en cambio, explica en Hora 14 que esa no era su intención a priori: "Como mujer, como inmigrante y como militante, me acerqué para facilitarle una tarjeta de la asociación para quedar un día y preguntarle por qué tiene tanta rabia Vox a los inmigrantes. Yo salté porque no era el momento ni el lugar. Venían a reventar un acto contra la violencia de género, donde hay muchas familias que han perdido a muchas mujeres", critica.

Después de ese episodio, Vox abrió un hilo en Twitter para cargar contra Otmani llegando a afirmar que "es el prototipo de feminista subvencionada que utiliza el dinero de todos para vivir ella, en lugar de destinarlo directamente a las mujeres maltratadas" o que "su chiringuito era tan descarado que hasta la Comunidad de Madrid se dio cuenta y le ha reclamado la devolución de algunas de las subvenciones que solicitó". Nadia prefiere no concentrarse en "las barbaridades" que están diciendo pero asegura que le entra mucha "rabia" escuchar esas cosas porque "el trabajo que están haciendo esas mujeres no tiene precio y la ayuda que reciben las asociaciones es poquísima".

🔍 La verdadera historia de Nadia Otmani, la activista de la Violencia de Género que ha increpado a @Ortega_Smith 🤔



Su historia, más allá de que haya hecho del activismo su fuente de ingresos, demuestra que las propuestas de VOX le habrían protegido más.



⬇ HILO ⬇ pic.twitter.com/b45INn9Aza — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 25, 2019

Nadia recuerda que asociaciones como la suya siempre han trabajado "codo con codo con la Comunidad de Madrid, sin problemas" y sigue tendiendo la mano a Ortega Smith para hablar: "Yo no tengo miedo a nadie".