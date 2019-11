La España de Melero

¿Queréis saber lo que más me gusta de mi oficio? Descubrir cosas. Me parece sensacional. Estás metido en un bucle, dándole vueltas a algo, no sabes cómo decirlo, cómo contarlo… Y, de repente: ¡patapam: la luz! Hoy quiero compartir algo de esto. Porque en pleno follón sobre qué es España, y Catalunya, y el estado, y la nación, y cómo encajan, y la bandera, y la historia, y la patria… En mitad de este cansino bucle; cansino y peligroso, he descubierto una definición fantástica. El contexto incluye a un personaje -un detective- que se queja de la llamada “policía patriótica”, aquella especie de brigada en la sombra que conspiraba para desacreditar a todo político que oliera a independentismo, y entonces él, que sin ser independentista, resultó muy perjudicado por los manejos de esa gente, le suelta a su interlocutor: “Si fuera por esos, iba a defender España su puta madre".

A lo que el interlocutor le responde: “España no son esos tipos, ni el gobierno ni los jueces. España es la simpatía que sentimos por nuestros compatriotas de todo el país, a los que vemos como iguales, con la misma cultura y unos problemas comunes; y a los que joden por igual los gobiernos centrales y los autonómicos”.

No me dirán que no es una descripción maravillosa. Aparece en la página 109 del libro que ha escrito Javier Melero, abogado de profesión, boxeador aficionado y defensor de uno de los políticos catalanes que están en la cárcel tras la sentencia del ‘procés’.

Es un libro interesantísimo porque ofrece una mirada muy particular, se titula ‘El encargo’ y podría ser perfectamente el guion de una serie de televisión, porque además tiene banda sonora propia: está Janis Joplin, los Dire Straits, está Iggy Pop, Leonard Cohen o Neil Young y su “corazón de oro”.