Los productos "engañosos" que compras en el supermercado

José Manuel López Nicolás, fundador del famoso blog Scientia, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Murcia y colaborador de SER Consumidor ha presentado en el programa su último libro, “Un científico en el supermercado”. En él trata de acabar con los engaños que esconden muchos productos que se venden en el mercado.

“Hay muchísima mentira y confusión en las redes y en el supermercado”, expuso el científico. Y entre los falsos engaños que destapa en su última publicación podemos encontrar:

¿Productos beneficiosos para las articulaciones?

“No hay relación entre el consumo del colágeno y el mejor mantenimiento de las articulaciones. No lo digo yo, lo dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ahora bien, hay un truco legal que hace que se venda en muchos establecimientos, incluidas farmacias. Le añaden una pequeña cantidad de vitamina C, que no necesitamos para nada, y ya pueden decir que ayuda a las articulaciones”.

También comentó que ultimamente también se han puesto de moda las bebidas lácteas articulares, pero ¿funcionan? “No ayudan en nada. Y son más caras. Añaden una fotografía de gente haciendo ejercicio, o de articulaciones… y la gente se lo cree”, respondió López Nicolás.

Los micronutrientes

Aunque los micronutrientes son beneficiosos, no necesitamos más de los que ya encontramos en la dieta mediterránea. “Son vitaminas y minerales que han pasado la criba de las autoridades porque sí que son beneficiosos. Pero esos micronutrientes los tenemos en los productos tradicionales: frutas, verduras, pescados… Y a concentraciones mucho más altas de las que se añaden a los alimentos funcionales y complementos alimenticios. Sirven, sí. Pero no los necesitas. Si quieres consumirlos, los tienen en productos mucho más baratos”.

Algo similar pasa con las pastillas de fósforo que recomiendan a algunas personas. “En una sardina hay el equivalente al fósforo que hay en tres cajas de pastillas para la memoria”, informó.

Los helados

"Pensamos que el color rosa de los helados provenía de la fresa, del zumo de fresa, pero en realidad son pigmentos procedentes de la remolacha", explicó en SER Consumidor.

El Catedrático de Bioquímica denunció la falta de transparencia en muchos productos. “Yo siempre he defendido los aditivos y los colorantes para conseguir una aceptación mayor del producto, pero siempre y cuando estén reglamentados y el uso sea el que esté indicado en la etiqueta y no cuando se utiliza con fines fraudulentos”.

Los potitos sin pesticidas

“Juegan con el miedo. Te venden potitos para los niños "sin pesticidas" y eso induce a pensar que puede haber otros que sí los tengan cuando eso no es así", concluyó.

“Cintas” para deportistas

"En el mundo del deporte la pseudociencia está por todos los sitios. Las famosas pulseras que te aportan energía, por ejemplo. O el tapping, las cintas con supuestas propiedades para las lesiones musculares que ahora está muy de moda. Lo malo es que muchos deportistas famosos llevan esos productos a primera línea y hay jóvenes que se lo creen”, comentó el autor.

¿El alcohol puede ser beneficioso?

López Nicolás quiere acabar con el mito de los supuestos “beneficios” de la copa de vino a la hora de comer o el consumo moderado de bebidas como la cerveza. “El alcohol no es bueno. Todo el mundo se bebe en ocasiones una copa de vino, pero no le puedes buscar las propiedades científicas porque no las tiene”, denunció el experto.