Manu Carreño: "Sería un error histórico que el Barça no lo aprovechase"

El director de El Larguero Manu Carreño ha opinado sobre Griezmann, el jugador del Barcelona ha sido protagonista en la jornada de Champions tras su gol con la asistencia de Messi y después de su gol frente al Borussia Dortmund.

Antoine Griezmann, del que se había hablado mucho tras su inadaptación al juego del Barcelona, ha tenido una gran jornada de Champions al sustituir a Dembélé por la lesión de su compatriota. Para Manu Carreño el Barcelona no se podría permitir dejar de contar con un jugador como él: "Sería un error histórico, de una torpeza de dimensiones estratosféricas que no aprovechara el Barça a un jugador como Griezmann, no sólo por lo que le ha costado sino porque es un pedazo de futbolista. Le caiga mejor a uno o a otro, habrá que aprovechar a ese jugador" sentencia Carreño.

En esta opinión del director de El Larguero, quiso aportar su visión el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido: "Fue una oportunidad de mercado, sé que fueron 120 millones pero hoy día ¿qué cracks de ese nivel tienen ese precio?" se pregunta Garrido.

El siete del Barça comienza a adaptarse y a entenderse con Messi, después de su buena actuación en un partido importante del Barcelona frente al Dortmund.