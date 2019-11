¿Cuál es el precio real de que llegue a tu casa un paquete en menos de 48 horas? / ()

Escucha 'Periodismo a la carta' en 'Hora 25':

María Elena fue al cine a ver la película 'Sorry, we missed you', del director británico Ken Loach, y salió "impactada" por la precariedad laboral a la que se enfrentan los repartidores de paquetes los nuevos modelos de negocio en los que las empresas emplean a conductores autónomos para aligerar sus compromisos laborales. Así que María Elena llamó a 'Periodismo a la Carta' para saber más sobre las condiciones de estos trabajadores.

Explicamos cómo funciona el sistema; un sistema mixto en el que conviven dos modelos. El primero es el tradicional, pero éste convive con el auge de otras formas de subcontratación más difusas.

Como estos servicios están cada vez más presentes en plataformas digitales, hablamos con Rubén Ranz, coordinador del portal 'Tu respuesta sindical', una página web de UGT que da apoyo e información a este tipo de trabajadores.

Esta realidad no se vive sólo en la paquetería. Muchos otros sectores, sobre todo los que están dentro de lo que se llama economía bajo demanda, están viviendo una evolución en sus relaciones laborales. Estamos ante una nueva organización del trabajo y, para analizarla, hemos llamado al economista y consultor José Moisés Martín Carretero.

Los repartos por compras hechas a través de Internet son cada vez más habituales. Y tienen consecuencias no sólo laborales. Empiezan a llegar ya advertencias sobre otras consecuencias del llamado "efecto Amazon": la proliferación de furgonetas que distribuyen paquetes comprados online y el reto que eso supone para la movilidad en las grandes ciudades. Un día como el Black Friday es clave en este sentido, porque las compras se disparan y la cantidad de envíos de paquetes va a ser un auténtico desafío en los próximos días para las principales ciudades.