Yago de Vega: "Si partes de tu cuerpo se mueven de forma independiente, tienes un problema para jugar al fútbol"

Aleix Vidal se ha convertido en el centro de la polémica tras el partido entre el Alavés y el Real Madrid. El futbolista ha sido autor de una corte de manga durante el encuentro, aunque sin saber si se dirigía a la grada o el propio Sergio Ramos, quien se encontraba frente a él en el campo. Vidal ha declarado al finalizar el choque que se trataba de un "acto reflejo" y que en ningúb momento iba dirigido a nadie y que tan sólo era por la situación de rabia.

Yago de Vega opina sobre este gesto de Vidal en el partido, un acto que según el jugador no habría sido noticioso de ser "otro partido": "Habría pasado exactamente lo mismo de haber sido otro partido. Es un gesto de maleducado, un gesto que es inapropiado. No es un lance de juego, esto no es una parte del juego. No debes pedir perdón, pero lo pides. Sí debes pedir perdón pero hacer ese corte de manga".

"No es un acto reflejo porque si no significa que tienes partes de tu cuerpo que se mueven de forma independiente a lo que tiene que gestionar tu cabeza, entonces tendrías un problema gravísimo para esto de la práctica del fútbol. A mi me parece que cuando un jugador comete una torpeza de este tipo, que es hacer un corte de manga, lo que tiene que hacer es salir en zona mixta y decir 'pido disculpas, era un gesto inapropiado'. Las explicaciones de Aleix Vidal me parecen lamentables", sentencia director de Carrusel Deportivo último tramo.