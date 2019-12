Rakitic: "Lo más importante es dar la vuelta a la situación: he vuelto a disfrutar de estar en el campo"

Ivan Rakitic explicó, después de la victoria contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que él lo que quiere es "dar la vuelta a la situación" y que "no hay mejor sitio que Barcelona si puede jugar"

"Lo que quiero es disfrutar. Para mí lo más importante es no tardar en dar la vuelta a la situación, he vuelto a disfrutar de los entrenamientos, de los viajes y de estar en el campo. Para mí no hay mejor sitio que Barcelona si puedo jugar. Si puedo estar aquí, mucho mejor", explicó el jugador crotata.

Respecto a los cánticos de 'Griezmann muérete' que profirió la grada del Wanda Metropolitano tras la vuelta del francés con el FC Barcelona, Rakitic dijo que "no gusta escuchar algo así".

"No gusta escuchar algo así, en general y menos a un compañero y menos a Antoine. Es un tío genial. Hay que respetar la opinión de la afición, pero escuchar algo así es muy fuerte y esperemos que se quede aquí y no vaya a más", añadió.

Sobre la victoria, que llegó gracias a una buenísima jugada de Lionel Messi, el centrocampista dijo: "trabajamos muy bien, sabíamos que iba a a ser un partido complicado".

"Llevamos una racha de no hace partidos completos fuera de casa, esto da mucha tranquilidad. El gol de Leo no es casualidad, lo hemos trabajo. Por eso merecemos la victoria", concluyó.