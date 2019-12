Carmena, a Almeida: "Proponer revocar Madrid Central es inaceptable"

Escucha el curso de ética política de Carmena en 'Hora 25':

La exalcaldesa de Madrid de Madrid e impulsora de Madrid Central, Manuela Carmena, ha estado este lunes en el programa 'Hora 25' en el 'Curso de Ética Política' de este programa. Desde aquí ha querido responder al actual alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ha afirmado coincidiendo con la cumbre del clima que su administración ha sido la que ha comenzado realmente a aplicar Madrid Central sin restricciones.

"No descarto que me pregunten por Madrid Central. También digo que el único Gobierno que ha hecho aplicar íntegramente Madrid Central hasta ahora ha sido el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Con el anterior Gobierno había una moratoria encubierta de las multas y este Gobierno las está aplicando y, por cierto, que me digan una sola medida que haya modificado Madrid Central hasta el momento. Ni una. No se ha modificado.", ha señalado Almeida.

La hemeroteca le juega una mala pasada a Almeida:



Durante la campaña del #26M: "Con Almeida, Madrid Central se acaba"



En la #CumbreDelClima: "El único Gobierno que ha aplicado íntegramente Madrid Central ha sido el nuestro"

"Todos los problemas que son importantes y trascendentes, los problemas de fondo de políticas a largo plazo, tienen que estar gobernadas por políticos éticos", ha comenzado la exalcaldesa. "Almeida dijo que el día siguiente de ganar las elecciones iba a quitar Madrid Central, pero no fue el único en rechazar esta medida. El alcalde de Alcorcón dijo que estaba en contra de que alguien pudiese obligar a prohibir el coche, que incluso iba contra la Constitución. No se puede mentir a los ciudadanos", ha apuntado Carmena, que incluso ha apuntado al funcionamiento de la alternancia política.

Cómo influye la alternancia política

"Es muy importante ver cómo debe funcionar la alternancia política. Creo que, conforme el mundo avanza, debemos tener una visión histórica que nos ayude. Estamos divididos entre progresistas y conservadores, no hablo de derechas e izquierdas. Creo que el término progresista va unido a los que han tenido visión de futuro y los conservadores a los que han defendido conservar los privilegios. Ahora lo vemos con Trump, con Bolsonaro, con los representantes de Vox aquí... ellos no creen en el cambio climático, incluso han dicho que dudaban que el cambio climático tuviese que ver con la acción humana", ha afeado Carmena.

"Me parece interesante el planteamiento. Yo no quiero vincular conservadores con la derecha. Hay una derecha que no es conservadora, pero si hay un conservadurismo que si ha retrasado el progreso. Hay que conciliar la alternancia política con que se puedan hacer políticas a largo plazo. Esto es difícil si cada cuatro años alguien deshace lo que ha hecho el anterior", ha lamentado la exalcaldesa de Madrid, que ha calificado de "inaceptable" que un candidato diga que si gana las elecciones al día siguiente acabaría con Madrid Central.

La educación de los nuevos políticos

Para conseguir que esa alternancia política no impida conseguir los logros se apueste por una educación de los políticos fuera de los partidos. "Si los políticos se forman en las juventudes de los partidos, es el partido el que se alimenta a sí mismo. Los políticos deben formarse en las escuelas, deben participar en el proceso de la democracia y deben saber que la política no es una carrera sino una responsabilidad. Si dejamos que el político se haga en los procesos de juventudes, no se oxigena la política. En este tema en concreto, las escuelas están preparadas, se habla mucho del tema, pero luego no está asentado cómo llevar esto a la política, cómo sacar de aquí a los líderes políticos", ha sentenciado.