Ficción radiofónica: España 2050

Àngels Barceló: Es viernes y tenemos por delante un largo puente de la Constitución del Pacto del 42 y de la Festividad de la Laica Natalidad. Hasta el próximo 8 de diciembre tendremos fiesta, días de descanso del personal humano, que no el biónico... Por eso , en los próximo minutos les vamos a hacer algunas propuestas de ocio, pero lo primero la información meteorológica para los próximas días. Luis Miguel Pérez ¿Que previsión tendremos de tiempo? Buenos días.

Luis Miguel Pérez: Hola, Angels, buenos días. De momento el tiempo sigue tranquilo, con unas temperaturas bastante suaves esta tarde, de 30 a 33 grados en gran parte del Mediterráneo y del sur. Va a ser un día perfecto para ir a la playa de Triana, en Sevilla. Hay que tener en cuenta el viento de siroco, fuerte en Canarias y también en el sudeste del país, que dejará tormentas de arena en los desiertos de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Elche. Las nubes estarán al norte del país aunque serán poco importantes. Hacia el domingo bajará algo la temperatura en el Pirineo y podrán caer algunas nevadas por encima de los 3.300 metros. La semana que viene empezará con tiempo tranquilo y podrá admirarse la segunda floración en el Jerte y no se descarta que en los próximos días nos afecte el tercer huracán de la temporada, el huracán Eloy. En Galicia, a finales de la semana que viene podremos tener vientos de 240 kilómetros por hora.

Àngels Barceló: De momento el huracán Eloy nos queda lejos, el tiempo es tan cambiante que todo puede variar en cuestión de horas. Pero sí parece que habrá un poquito de nieve en los Pirineos. Nieve o no ¿Qué podemos hacer por ahí? José Luis Rodrigo, Radio Huesca, como siempre a pie de pista o del cañón.

José Luis Rodrigo: Buenos días desde las pistas de montaña Esquí Verde Blanco, en los Pirineos. Hemos inaugurado una nueva temporada con la mirada puesta en la cota 1.800 a 2.500, la reserva blanca, donde unos pocos privilegiados van a poder adquirir el pase VIP Blanco para esquiar sobre nieve. Cada año aumentan las listas de espera en las llamadas reservas blancas. La temporada arranca con 60 kilómetros de zona deportiva donde los esquiadores con esquís adaptados a tierra y a nieve sintética van a volver a surcar unas pistas en las que las máquinas ya han estado trabajando durante la noche. tras muchos estudios y pruebas de material, la empresa Vital Sky ha desarrollado unos materiales que permiten esquiar sobre laderas sintéticas y de tierra. Otra de las novedades es que objetos que ya no se utilizan y que se pueden ver en el museo de la nieve situado en la cota intermedia.

Àngels Barceló: La memoria de tiempos de espesores y de calidades de nieve natural que tras la era de los aludes es historia. Pero la nieve, artificial o sintética, está asegurada, porque hace años que no dependemos del cielo para el polvo blanco, sino de la tecnología. Siempre hay alternativas. Y en Galicia, llegue o no el huracán Eloy, creo que podremos ver de nuevo vacas. Luis Pardo, Radio Galicia, cuéntame, buenos días…

Luis Pardo: El sonido de los mugidos de vacas vuelve a Galicia. Ya solo se veían en los zoológicos, pero este animal, cuya presencia en Galicia se estimaba en un millón de ejemplares antes de la sequía y de los incendios, estrena este puente su propio parque temático. En Vaca-cioins, hologramas y modernos animatronics nos van a sumergir en una explotación ganadera como las de principios del siglo XXI. Está todo cuidado, hasta el último detalle: se puede probar leche sintética recién ordeñada que dicen que sabe igual que la tradicional; otra de las cosas que más llamará la atención de los visitantes es el característico olor de las cuadras, si lo oliste una vez, seguro que no lo habrás olvidado.

Àngels Barceló: Nieve sintética de primer nivel en Pirineos, parque temático de vacas... magnifícas propuestas en el norte. Y ahora nos vamos al sur, al Mediterráneo, donde, como nos decía Luismi, podríamos pasar el día en la playa, salvo en la zona desértica de Elche donde, ojo, soplará siroco. Pero más allá de las arenas agradables o no, ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en la costa murciana? Conectamos con Lázaro Giménez de Radio Cartagena, que me cuentan en control, que está aislado en un casino. Buenos días Lázaro.

Lázaro Giménez: Hola, hemos venido hasta el prestigioso casino La Manga donde además de las salas de juego podremos disfrutar de las playas de arena amarilla en esta isla artificial frente al litoral murciano. En la tumbona no faltarán productos tan característicos de la huerta como la papaya y el mango. Para llegar a este resort solo hay que coger uno de los ferry que sale directamente desde Cartagena, pero es recomendable evitar las horas programadas para los turistas chinos. Se puede completar la estancia con una ruta submarinista por los vestigios arqueológicos situados frente a la isla, una oportunidad única de recorrer los antiguos hoteles y edificaciones de lo que en su día fue la Manga del Mar Menor. Por la noche la música la pone Raphael, que repasará sus casi 90 años de carrera musical en un exclusivo concierto sinfónico.

Àngels Barceló: A la longevidad artística de Raphael ni la ciencia le puede poner límites. Y tenemos ya en pantalla el holograma de Pepe Rubio preparado para la conexión desde la Puerta del Sol de Madrid. ¿Dónde estás exactamente Pepe y qué ambiente hay por ahí en estos días previos a las fiestas del invierno.

Pepe Rubio: Buenos días¡ Mañana calurosa y en mangas de camisa en Madrid. Estoy en el dronpuerto de la Puerta del Sol, en la terminal de mercancías desde donde salen los drones cargados de regalos que se almacenan en las naves interactivas de Preciados y El Carmen. Al otro lado de esta zona está la terminal de taxidrones autónomos. Hoy es un día especial porque se abre al tráfico de patinetes cápsula y coches eléctricos autónomos el centro de Madrid, poniendo así fin a la obsoleta ley Carmena de hace más de 30 años cuando los vehículos usaban combustibles fósiles. La gran atracción del centro es la reapertura de la casa de apuestas Doña Manolita, que los mayores recordarán por sus largas colas cuando el Estado vendía lotería en formato papel. Hoy vuelven las colas por la novedad de poder hacer apuestas con un doble parpadeo siempre que el usuario tenga instalado un ojo biónico.

Àngels Barceló: Y en estas fechas finales de otoño y de vendimia en Inglaterra, me dicen que Begoña Arce, nuestra corresponsal, anda por ahí de catas. No es mala opción para algún oyente que se quiera teletransportar en estos días a la capital británica. Begoña, buenos días.

Begoña Arce: Hola, Àngels, estoy en una cata de vinos espumosos, de champán inglés, aunque el término champán no se pueda usar en este país. Es un vino este de una gran calidad, realizado con técnicas de los productores galos pero salido de cosechas del sur de Inglaterra, del condado de Kent, de Sussex... zonas de suelo arcilloso, ideal para la producción de espumosos. A medida que la temperatura ha ido subiendo se han ido incrementando las hectáreas y cultivos de vino en este país, no solo espumoso, también blanco, tinto... Se puede comprar un buen tinto de Manchester, algo inimaginable hace medio siglo... cosas del cambio climático.

Àngels Barceló: Terminamos este espacio de ocio de cara al puente de la Constitución del Pacto del 42 y de la Festividad de la Laica Natalidad con un concierto del DJ de moda, Dj Hita y su Natural House que ya arrasa en las listas americanas. El martes 6 de diciembre presenta en concierto en la explanada de la Boca del Asno en Segovia, su nuevo disco The bellow farm sound, del que ya podemos poner el primer streaming The silence of the bellow.