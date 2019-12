Iceta es optimista con la negociación con ERC pero cree que hay que ser "especialmente discretos y cuidadosos"

Este miércoles, Pedro Sánchez compareció ante los medios en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN y allí, irremediablemente, la prensa le preguntó por los pactos de investidura. En sus respuestas, el presidente del Gobierno en funciones dio prácticamente por hecho el acuerdo con ERC y en el entorno del partido independentista se creó cierto malestar por valorar las negociaciones cuando ambas formaciones habían acordado "máxima discreción". El líder del PSC, Miquel Iceta, cree que Sánchez "demostró su sinceridad y voluntad de acuerdo" pero está de acuerdo con ERC en que hay que ser "especialmente discretos y cuidadosos" para no hacer nada que pueda desestabilizar las relaciones.

Iceta es "optimista" respecto a estas negociaciones porque unos y otros están "intentando cumplir con un mandato de la ciudadanía" que dejó dos mensajes claros: la formación de un gobierno progresista y que se inicie un diálogo con Cataluña. Para conjugar esos dos mandatos, considera que "hay que hacer las cosas muy bien" y no dar pasos en falso: "Ahora se planea la investidura pero después vienen cosas muy importantes, como la estabilidad del Gobierno". Aunque cree que el problema de Cataluña "no es solucionable a corto plazo", lo importante es "ir llegando a puntos de encuentro": "Es el inicio de un camino en el que, además, no solo se van a tener que encontrar el PSOE y ERC si no también muchos otros", resume.

Casi al mismo tiempo que Iceta contestaba a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy, la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, explicaba en SER Catalunya que en la reunión con el PSOE quisieron hablar de autodeterminación con los socialistas. Iceta dice desconocer el contenido de los encuentros que se han mantenido pero cree que si una de las partes pone sobre la mesa un tema que sabe que la otra parte no contempla "la discusión se acaba pronto" y la negociación sigue en marcha.