Sánchez garantiza que el acuerdo con ERC "estará dentro de la legalidad y será público"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios durante la cumbre de la OTAN en Londres y la investidura ha acaparado todas las preguntas de los periodistas. No ha querido valorar la reunión de los sindicatos con Oriol Junqueras en prisiónpara pedir el apoyo de ERC al PSOE. Sánchez sólo ha dicho que tanto ellos como la patronal comparten "el mismo anhelo", que es el mismo de todos los españoles: "Que haya Gobierno". Y ha recordado una vez más que la gobernabilidad no solo corresponde a la primera fueza política sino también al conjunto del arco parlamentario, así que espera "que todas las fuerzas políticas no se desentiendan de esa responsabilidad" cuando el rey le encomiende empezar las reuniones con unos y otros.

Sánchez agradece la "generosidad y responsabilidad" de todas las formaciones políticas que se han sentado a hablar y negociar con el PSOE y, aunque no han llegado a ningún acuerdo con ERC, el líder socialista garantiza dos cosas: "que el acuerdo va a estar siempre dentro de la legalidad democrática y que será publico". Ha indicado que "las conversaciones con las distintas fuerzas parlamentarias van bien y van bien porque son discretas".

Inés Arrimadas ha mandado una carta a Pedro Sánchez pero éste piensa que "Ciudadanos debe reflexionar" sobre quién quiere ser "y si quiere contribuir a la estabilidad de este país". También cree que Casado "tiene que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado pero que continúe amarrado a la ultraderecha". "Hay dos partidos a la derecha que continúan en el bloqueo y yo les pido que hagan una reflexión", concluía.