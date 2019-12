Roberto Martínez: "Hazard es el Michael Jordan del fútbol"

Roberto Martínez ha visitado este jueves los estudios de la Cadena SER Barcelona para hablar de la lesión de Hazard, por la que se perderá el Clásico del 18 de diciembre, y su futuro como seleccionador belga, dadas las múltiples ofertas que le han llegado desde España. Por el momento, el entrenador será el encargado de llevar a Bélgica a la Eurocopa 2020.

Sobre la lesión de su jugador estrella, el seleccionador sabía que no sólo se trataría de una contusión, tal y como se contaba en un principio: "No he hablado con Hazard últimamente. Estuve el día del PSG y Eden no es de los que va al suelo o deja los partidos. Sabía que había una lesión importante. Me imaginaba algo más largo de lo anunciado en un principio".

"Por desgracia tuvo un infortunio en pretemporada y los grandes jugadores se tienen que entender, saber donde acompañarse (...) Es una lástima que se pierda el Clásico, pero veremos a un gran Hazard durante la temporada", comentaba Roberto Martínez, quien además no tiene ninguna duda de que Hazard "va a triunfar en el Real Madrid. Creo que le ves y sabes el talento que tiene, está preparado para el proyecto del club, para liderarlo (...) Es una lastima que no va a estar en el Clásico, más que nada porque en estos partidos quieres tener a este tipo de jugadores y lo está esperando desde hace mucho tiempo".

Roberto Martínez tampoco duda en la posibilidad de que Hazard pueda ser algún día galardonado con un balón dorado "porque tiene el rol de ser un Balón de Oro. Lo que ha hecho en Francia es de ese nivel. Lo que ha hecho y tener ese perfil de ser del último pase. Hazard es el Michael Jordan del fútbol. (...) Siempre optará al Balón de Oro".

De cara a la Eurocopa de este verano, el seleccionador belga admite que "no me gustaría jugar contra España salvo que sea en la final en Wembley", lo cual confiesa que sería "muy bonito". En cuanto a toda la polémica en la selección española: "Lo que ha hecho Luis Enrique es una lección de vida, lo que haya pasado con Robert Moreno es algo de lo que nos faltan detalles".

Tampoco ha dudado en hablar de la polémica en Italia, en la que se ha visto implicado uno de sus jugadores, Lukaku, por una portada del diario 'Corrielle dello Sport': "La situación en Italia es muy triste, no es racismo, es muy difícil de explicar. El aficionado italiano lo ve como algo gracioso. Ellos no se ven como una nación racista, es un tema de educación, es intolerable".