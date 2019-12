Roberto Martínez: "La afición italiana no se considera racista, considera que el racismo es algo de lo que hacer mofa"

Romelu Lukaku ha sido uno de los protagonistas durante la previa del Roma - Inter por un nuevo capítulo de racismo en el futbol italiano. El jugador belga formó parte de la portada del Corriere dello Sport junto con Chris Smalling bajo el titular 'Black Friday'. Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, dio su opinión al respecto en El Larguero.

La reflexión de Roberto Martínez en @ElLarguero sobre el racismo en general y en particular en Italia



"Es un problema de educación, es intolerable. El racismo debe estar fuera de cualquier medio deportivo"



"A Lukaku le entristece"



NO AL RACISMO

"Es una situaicón muy triste. Yo no diría que es racismo, es difícil de explicar. El aficionado italiano lo ve como algo gracioso, algo de lo que hacer mofa fácil. Encima, su propia afición lo ve como que algo por lo que no se tiene que preocupar, no se ven como una nación racista", comenzó a explicar.

Acto seguido, el entrenador catalán condenó dicha conducta. "Eso es una educación, es intolerable. Todos entendemos que en el fútbol no hay espacio para ello: es un espejo de la vida y el racismo debería estar fuera de cualquier medio deportivo", afirmó.

Sobre cómo afecta esto al jugador, Martínez explicó que "a él le entristece: él es un gran embajador de buscar respeto para la gente". "Hace muchísimo trabajo en Bélgica, de muchísimas asociaciones. Aunque entiende que no hay una mala intención, hay una mala educación", añadió. "Todos tenemos la responsabilidad de sacarlo del deporte, no hay espacio para eso", concluyó.

