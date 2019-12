Que todos fichen a todos

Se ve que el Partido Popular está queriendo fichar a políticos de Ciudadanos. Eso me ha dado una idea que podría acabar con la crisis política esta: que todos se fichen a todos. El PP que fiche a los de Ciudadanos, los de Ciudadanos que fichen a los del PSOE, los del PSOE que fichen a los de Teruel Existe, los de Teruel Existe que fichen a los del Pacma, los del Pacma que fichen a los de Vox, los de Vox Unidas Podemos, los de Unidas Podemos al Pdcat y a Ciudadanos y a Teruel Existe y también a Extremadura Unida y al Partido Aragones, y estos a su vez que fichen a los de Bildu, y a los del Partido Riojano, y que Unión del Pueblo Navarro fiche a los del PSOE que a su vez ha fichado a los de Ciudadanos y a los de Pacma y que se empiecen a hacer un lío todos, que no sepan ya lo que defienden. Las cosas a lo mejor no se arreglan, pero lo que nos íbamos a reír no está en los escritos.

Seguir leyendo