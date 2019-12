Manu Carreño: "Nadie cree que haya sido un acierto"

Este martes la plataforma "Tsunami Democràtic" promovió una movilización para sus 18.000 seguidores de cara al 18 de diciembre, fecha en la cual se disputará el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

Una movilización que ha apoyado en su Twitter oficial Carles Puigdemont. Cabe destacar que Manu Carreño contó en El Larguero que son los Mossos los que tienen potestad para prohibir o autorizar que se exhiba una pancarta política en el terreno de juego y que el Barcelona no va a prohibir ninguna manifestación política dentro del Camp Nou.

Además, ofreció su punto de vista acerca de todo este asunto. "En una semana se juega el Clásico, el cual debería haberse jugado el 26 de octubre: en eso hay unanimidad, todos coincidimos en que se tendría que haber jugado el 26 de octubre. Nadie cree que haya sido un acierto con el tiempo, entonces había división de opiniones, pero yo creo que hoy con el tiempo todos creemos que no ha sido un acierto posponerlo. Es como si lo posponemos otra vez ahora, en febrero se va a liar igual... o no, a lo mejor no se lia tanto como algunos se pueden temer".