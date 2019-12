Semana decisiva

La que hoy empieza es otra de esas semanas decisivas que debería servir para despejar la investidura de Pedro Sanchez.

En lo político, empiezan los contactos con el resto de fuerzas parlamentarias y en lo judicial se verá la cuestión de la inmunidad de Junqueras que de rebote afectará a Carles Puigdemont. Nuevos elementos en el camino hacia el desbloqueo, que de momento solo ha tenido dos hitos importantes, el pacto PSOE y Unidas Podemos y la negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana.

De las reuniones con los independentistas se sabe más bien poco. Los crípticos comunicados y las versiones que Esquerra da cuando se les pregunta. De esas versiones se deduce que no se han movido ni un milímetro en sus reivindicaciones, por eso es obligado mirar al Presidente del Gobierno y recordarle que, tras su investidura, va a llegar el momento de gobernar y que Cataluña, siendo un gran problema, no es el único problema al que tiene que hacer frente el país. Hay otros retos que son tan o igual de urgentes, y para hacerles frente, España necesita un gobierno fuerte, capaz y con los apoyos suficientes, aunque no a cualquier precio.

El terreno de las negociaciones esta bien delimitado, la Constitución, y Esquerra Republicana lo sabe. Puede pedir la luna pero sabe que Pedro Sánchez no se la puede dar sin las mayorias que requieren los cambios profundos. Y Sánchez también lo sabe, así que no estaría de más que dejara de jugar con el lenguaje para satisfacer a la otra parte y llamara las cosas por su nombre. Aunque esto tampoco debe impedir, y es legítimo que lo haga, que explore si hay alguna posibilidad real de que Esquerra abandone el unilateralismo.

No puede ser que el bloqueo se haya convertido en normalidad política, llevamos demasiados años instalados en la provisionalidad. Pedro Sánchez debe poder formar gobierno más pronto que tarde y empezar a trabajar en un proyecto de país que resuelva los grandes retos a los que tenemos que hacer frente. Para ello necesita apoyos y encontrarlos es su tarea, claro, pero tambien lo es del resto de fuerzas, que deberían actuar con toda la responsabilidad institucional para evitar tanto que el gobierno dependa de los votos de los independentistas como para evitar unas nuevas elecciones.

Pedro Sánchez tiene en sus manos el reto de la gobernabilidad y también, y esto no es menor, el destino del Partido Socialista, cuya fortaleza es imprescindible para el futuro de la democracia.