Los seguros de ayer de Pedro Sánchez con Casado y con Arrimadas no sirvieron sino para perder el tiempo y para escuchar unas cuantas vaciedades. Inés Arrimadas dijo que el pacto PSOE-PP-Ciudadanos era "una obligación moral". Un punto de vista muy interesante, que lamentablemente no lo defendió durante el tiempo en que lideraba el partido Rivera. Yo creía que las obligaciones morales tenían un carácter más permanente, que no estaban sujetas a la coyuntura y que, además, comprometían a todos, no solo a los adversarios. Pero, por lo que se ve, el relativismo ha invadido nuestras vidas. Que se trataba de evitar que el independentismo comprometiera la gobernación de España era la regla de oro de Ciudadanos, lo sabíamos. Ahora sabemos que también era su brújula ética y, sin embargo, esa obligación moral pues se olvidó. Mientras fue una ilusión derrotar al PP o enfangar al PSOE con los independentistas esa obligación moral se fue de vacaciones, ahora ha regresado oportunamente en cuanto se ha marchado el líder y se ha producido la gran catástrofe electoral. Tampoco en el caso de Casado se ha visto nunca muy urgido por esa obligación moral.

La política española está librando una batalla muy rastrera desde hace mucho tiempo y no sé a qué viene esta pretensión de darle -a base de sublimaciones morales y jeremiadas- una altura que no tiene. No se trata, por tanto, ahora de lamentar un acuerdo que nadie intentó nunca porque es así. La fórmula que ahora se está buscando o se está trabajando (la del pacto del PSOE con Podemos a la espera de la abstención de ERC) es una opción resultado de muchas cosas, pero una de ellas también que nunca ni Casado ni Rivera ni Sánchez tuvieron la menor intención de pactar. Nunca. Ni un solo minuto ni un solo segundo durante todo este tiempo. Por tanto, volver a ello es una pérdida de tiempo. No hay plan B. En España, deberíamos dejarnos de exaltar. Estas exaltaciones espirituales patrióticas no tienen sentido. Como aquella de Rouco cuando decía “la unidad de España es un bien moral”. Tenemos que conseguir de una vez por todas secularizar esta democracia y darle a la política el valor que tiene y decir, por tanto, que la fórmula PSOE-PP-Ciudadanos no es una obligación moral, es una simple opción más. Ni un poquito más patriótica ni un poquito más constitucional que cualquier otra que emane del actual Parlamento.