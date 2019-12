A menos de 24 horas del Clásico más polémico de la historia, especialmente fuera de lo deportivo, nuestros expertos debaten sobre la situación física en la que llegan ambos equipos al Camp Nou. Un encuentro de gran importancia y es que los dos conjuntos llegan empatados a puntos antes de una última jornada ante de irse al parón navideño.

Lluis Flaquer: "Valverde sabe que los tres de arriba son innegociables. Juegan si o si. El Clásico creo que llega en el mejor momento de conexión ofensiva en el tridente. No me imagino otra cosa que el Barcelona con el tridente arriba"

"Creo que estamos ante un Barcelona que está mutando. Quizás estamos ante un Clásico en el que si el Real Madrid es valiente, si sale a apretar arriba y busca tener más el balón que el Barça pues nos encontramos con un Barcelona más a la contra, que pueda correr Griezmann o Messi"

"Al final creo que Benzema es una de las grandes diferencias del Madrid respecto a otros años. Mañana la baza intiminatoria del Madrid en el Camp Nou es Benzema, más allá de eso, no se sabe quien puede asumir el rol de goleador si no es el delantero francés. Si el Barça es capaz de frenar o minimizar el efecto Benzema tendrá mucho ganado"

"En el Barcelona es todo lo contrario, con mucha más pegada. Te puede aparecer Messi evidentemente, pero también te puede aparecer Suárez como ha aparecido en otros Clásicos o, por qué no, un Griezmann que vive mañana su primer Clásico. Creo que el Barcelona llega al parecido con más pegada, pero el Real Madrid llega con más juego y convicción"

Antonio Romero: "Cualquier entrenador que vaya al Camp Nou tiene que obsesionar de cómo parar a Messi. Yo no me imagino un marcaje individual, que además no le ha salido demasiado bien. Teniendo en cuenta la respuesta no lo veo, ahora, no descarto nada. Si mete a cuatro centrocampistas lo lógico es pensar en un partido en el que anular a Messi sea a través de tener la pelota. Anular a Messi 90 minutos en el Camp Nou de manera completa es imposible"

"El Real Madrid no tiene gol. La mete Benzema o hay que esperar el milagro"

Ramón Besa: "La única variante posible es que Sergi Roberto pueda actuar de centrocampista y que jueguen tanto Sergi Roberto como Semedo de inicio. Para mí Rakitic, Busquets y De Jong son innegociables"

"Lo que me ha sorprendido de la rueda de prensa de Valverde es que se ha centrado mucho en Benzema. Cuando se le ha preguntado por el ha dicho que es fundamental para el Madrid y hay que tener mucho cuidado"

Jesús Gallego: "No descarto que Zidane salga con Benzema solo arriba y con Isco enganchando por delante de Modric, Kroos, Valverde y Casemiro"

"Se confía en Bale pero, recuerdo, 110 días sin marcar un gol con el Real Madrid. Creo que ni metiendo a Bale ni a Rodrygo ganas un gol infinito"