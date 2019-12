FC Barcelona y Real Madrid sentencian el Clásico más polémico de la historia con un empate a ceros. Un empate a ceros en el Camp Nou que no se recordaba desde el famoso partido del cochinillo a Figo, otro de los partidos más discutidos en el campo blaugrana ante el eterno rival.

Este Clásico ha sido, además, un partido que sabe a poco, con varias ocasiones, pero sin goles para sentenciar una victoria o al menos abrir el marcador en Barcelona. Aún así, la polémica no se queda atrás y el VAR volvió a ser uno de los protagonistas de la noche: el Real Madrid pidió dos penaltis que no se le pitaron a Varane, de hecho, ni se llegaron a revisar.

Lluis Flaquer: "El Barça cimentó su grandeza en el dominio y en el juego y el Madrid en su pegada. Ahora ninguno tiene eso y el que mejor sepa sobrevivir, triunfará"

Antonio Romero: "Para elegir los árbitros que de verdad tienen idea de VAR, vamos tarde. Se tendría que empezar la casa por los cimientos Primero hay que formar bien a los árbitros del VAR. No creo que se aun problema de decisión técnica, tiene que ser un problema de arrojo y valentía y no defender el sueldo de élite de un árbitro de primera división"

"Aquí la gente no raja del VAR, rajan de lo de siempre, raja del árbitro del VAR pero sólo cuando me perjudica a mi"

"El Madrid le ha perdonado la vida al Barcelona en la primera parte sin ninguna duda. Creo que la sensación que ha dejado futbolísticamente el Madrid es muy superior a la del Barcelona. La entrada de Vidal le ha venido bien al Barça y no he terminado de entender el cambio de Fede Valverde"

Ramón Besa: "El VAR no es infalible, pero creo que es más útil que perjudicial. Creo que hay un populismo para justificar resultados por parte de los clubes. El sentido común dice que hoy el Real Madrid ha jugado mejor que el Barcelona, le ha faltado gol y le duelen más esas dos jugadas porque era una forma de ratificar que el Madrid podría haber ganado. Quejarse sólo cuando te toca a ti me parece muy populista y barato"

Jordi Martí: "Lo que piden todos los clubes a Rubiales que reforme el VAR con cosas como que hoy se piense que no sea una acción clara y manifiesta"

Mario Torrejón: "Lenglet dice que no tiene intención, pero claro nadie tiene intención de hacer penalti. Pero eso no quita que sea penalti, que lo es"

Julio Pulido: "No creo que tenga nada que ver la queja del Barcelona tras lo del Reale Arena con lo de hoy. No puede haber una causa-efecto con esto"

"Creo que los clubes se terminan creyendo que con las acciones y los comentarios que hacen tiene influencia en los árbitros. Creo que el Barcelona piensa que mandando una carta a la Federación ha influido en el partido de hoy y que el Madrid que sus movimientos con Butragueño y la página web vana influir en los árbitros que los piten. Creo que están equivocados"

Álvaro Benito: "Yo sigo creyendo en el VAR, creo que hace el fútbol más justo. Me han sorprendido mucho las declaraciones de Casemiro diciendo que le gusta que haya discusiones. Todavía hay que mejorarlo mucho. Hay que pulirlo más, cualquier jugada de área que sea importante debería ser revisada. No es tan difícil, hay jugadas que son muy claras. El agarrón de Rakitic puede ser gris, pero el plantillazo es claro, hay no hay grises"

"Varane y Ramos han defendido a 50 metros de su portería con mucho riesgo y con mucho éxito. Han hecho un gran partido"

Axel Torres: "Realmente es cierto que últimamente el VAR está más desconcertante. Ahora me sorprende muchas veces porque pienso que va a entrar y no entra, no sé si el criterio se ha difuminado, que ha empezado siendo muy claro, no sé si se está optando por la no intervención, si hay alguna directriz de ir solo a lo evidente"

Iturralde González: "¿Sabes cuál es el problema? Que ya los árbitros no tienen la responsabilidad del error. Antes que tenían esa responsabilidad se mojaban más"

"Cuando llegó el VAR ya dije que no se iba a acabar la polémica"