Manu Carreño: "Al Barça esto ya no le incomoda y eso al culé le escuece mucho"

Después de dos meses hablando de El Clásico, FC Barcelona y Real Madrid firmaron un empate a ceros en el Camp Nou. El conjunto blaugrana dejó un sabor amargo ante su afición, con un juego que no bastó para imponerse ante el eterno rival. Por otro lado, el Real Madrid se mostró superior, con más intensidad, pero un día más su falta de gol fue muy notoria.

Tampoco faltó la polémica en el encuentro: dos jugadas muy discutidas en las que el VAR no entró a determinar dos posibles penaltis a favor del Real Madrid, en dos entradas sobre Varane dentro del área. De hecho, Butragueño y el propio club ya han mostrado su desacuerdo con las decisiones arbitrales.

Manu Carreño, director de El Larguero, confiesa que observó "un Barça de medio pelo", siendo una vez más "un reflejo de su entrenador" y es que "el Barcelona está siendo ramplón, cobarde o ponerle el apellido que queráis...".

"Para mi es irreconocible este FC Barcelona que se siente cómodo sin el balón. Lo he dicho durante Carrusel Deportivo, al menos no le importa, directamente no apelamos ni nos referimos al Barcelona de Pep Guardiola, si no tiene el balón tampoco le incomoda y eso al culé le escuece mucho", indicaba el director del programa.

Sobre el conjunto de Zinedine Zidane: "El Madrid ha estado bastante mejor que el Barcelona en la primera parte, claramente mejor, pero tampoco ha tenido la pegada que se le puede pedir en este tipo de partidos para sentenciar. Al final cero a cero. En mi opinión ha tenido más méritos para ganar al Real Madrid".