Son horas decisivas, días decisivos desde hoy hasta el sábado. Hoy, en Luxemburgo, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene que decidir sobre el alcance de la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras, lo que puede afectar también a Puigdemont y Comín. Si los 15 jueces de la gran sala fallaran en favor del líder ERC querría decir que estaba protegida su inmunidad desde el momento mismo en que fue elegido europarlamentario en las elecciones europeas del día 26 de mayo y si eso es así, pues se va a despegar enseguida un gran rosario de reclamaciones.

Para empezar ERC pedirá su inmediata puesta en libertad, entendiendo que su encarcelamiento no tendría sentido, al menos sin una autorización del Europarlamento. Por otro lado, también, rechazaría su inhabilitación, lo que quiere decir que podría ser, desde el punto de vista de ERC, candidato a la presidencia de la Generalitat en unas elecciones que se celebraran dentro de poco. Podrían adelantarse elecciones y podría ser el candidato. Veríamos también qué responde la justicia española a estos planteamientos, habida cuenta de que Oriol Junqueras está condenado a 13 años de cárcel por sedición.

Esta decisión de hoy de Luxemburgo va a caer inmediatamente como noticia de gran impacto en el Congreso de ERC, que empieza el sábado. Y, además, va a marcar ese congreso en el cual se están liberando tensiones fuertes, como de costumbre en estos congresos y por un lado están, por ejemplo, los dirigentes que quieren descartar la declaración unilateral de independencia mientras otros sectores más radicales de la militancia quieren que eso no se descarte y, por tanto, que se apriete la negociación con Pedro Sánchez.

Todo esto va a estar mezclándose en los próximos días como eslabones de una misma cadena que no hay cizalla que pueda separar. Así que, seguramente, después de este sábado ya sabremos si ERC se abstiene o no se abstiene en la investidura de Pedro Sánchez y, caso de que estuviera, cuándo exactamente. Parece interesante añadir una reflexión: creo que a ERC le convendría reflexionar un poco también sobre su verdadera capacidad. Porque hasta el momento ERC solo ve que le necesitan, pero ve menos que tampoco ERC tiene mucha salida. ¿Qué otra salida tiene? ¿qué podría hacer? ¿enrocarse en una confrontación permanente? ¿sistemática? ¿para siempre? Eso, en un partido de su historia y de su solera, me parece que no tiene mucho sentido. Un partido de esta historia sabe muy bien que eso no conduce a ningún sitio, pero es un mal que estamos detectando con bastante claridad en el independentismo, que me de una manera catastrófica sus verdaderas posibilidades, sobrevalora sus posibilidades e infravalora las posibilidades de los demás. Eso ocurrió en la Declaración de Independencia de octubre de 2017 y ocurrió también ayer, con el Tsunami que se quedó en unas ráfagas de viento racheado. El independentismo debería medir bien sus fuerzas. Seguramente sus amenazas o bravuconadas están muy por encima de sus posibilidades y debería enfrentarse bien con sus limitaciones, porque los demás ya las están descubriendo.