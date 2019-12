La CEOE pide diálogo social "sin presión" para hablar del salario mínimo

"Mil euros es una barbaridad, porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida". Así se refería el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi a la posible subida del salario mínimo interprofesional en 2020 desde 900 euros actuales hasta los 1.000 euros, una posibilidad que baraja Pedro Sánchez como primera medida de su futuro gobierno con Unidas Podemos. El líder de la CEOE ha pedido en la SER poder negociar con los sindicatos antes de que se fije la cantidad por el Gobierno: "Que nos dejen hablar a los sindicatos y a los empresarios, pero sin presión". En este sentido, Garamendi critica que se tiene "poco presente la diversidad de España. Se piensa en Madrid y Barcelona pero no en las zonas más despobladas", recuerda el presidente de los empresarios destacando que una subida tan notable del salario mínimo también afecta a "pequeños empresarios".

¿Ministerios económicos en manos de Podemos?

El presidente de la patronal ha confirmado en la Cadena SER que el Gobierno en funciones ha trasladado a la patronal que no deben preocuparse sobre en qué manos quedarán los ministerios económicos en el futuro gobierno de coalición PSOE-Podemos. "Hemos planteado que en las cosas de la economía, en las cosas del comer, se tenga mucha prudencia y se trabaje con seriedad, y se nos traslada que no nos preocupemos porque se hará con seriedad", ha afirmado Garamendi. Sin embargo, ante la pregunta de si Pedro Sánchez le garantizó que Podemos no controlará ninguna cartera económica, el líder de la CEOE se ha limitado a responder que "las cosas de palacio se quedan en palacio".

Garamendi ha subrayado que su principal interés a día de hoy es que "haya un gobierno, que sea estable y moderado", y ha destacado que es necesario "rebajar la tensión": "Hay demasiada política".

Investidura: "Todo está en el aire"

Sobre cuándo puede celebrarse la investidura, Garamendi recuerda que la intención es que se produzca "antes de final de año" pero, recuerda, "todo está en el aire". Sobre su conversación con el presidente en funciones, afirma que fue "breve", "protocolaria" y que la valora "positivamente": " (El presidente) me transmitió que cree que es importante el diálogo social, y yo le dije que los empresarios debemos poder opinar en las cosas que nos atañen, y además de opinar, poner nuestro granito de arena para que haya consenso. Podemos aportar". Garamendi recuerda que primero deben conocerse quiénes van a ser los ministros y cuáles van a ser las políticas concretas. En todo caso, ha recordado que desde la patronal "se trabajará con independencia, buena fe y sentido de Estado".