Ibai Gómez: "No soy de meterme en jaleos de árbitros pero Barça y Madrid no se pueden quejar del VAR"

El Athletic Club cierra este año 2019 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, todo un clásico de nuestra liga al que Ibai Gómez, jugador del Athletic, le tiene muchas ganas: "Es un partido especial frente al Real Madrid, sabemos que pasan por una dinámica muy positiva, pero nosotros podemos plantar cara a cualquiera. Será un partido bonito y disputado" afirma el jugador de los leones.

Muniain en los vascos y Casemiro en los blancos son las dos grandes bajas del partido, y por ahí quiere sacar rédito los visitantes aunque Ibai advierte del gran descubrimiento de Zidane esta temporada: "La baja de Casemiro es clave, es quien le da el equilibrio aunque creo que Valverde jugará en esa posición y está siendo espectacular" admite.

Con todo el lío del Clásico y la actuación del VAR en las últimas jornadas, Ibai piensa que no se deben juzgar a la ligera las actuaciones arbitrales, y menos los dos grandes de nuestra Liga: "Yo no soy de meterme en jaleos sobre árbitros, a veces va para unos y otras veces para otros. Barça y Madrid no se puden quejar", se declara pro VAR pero con mejorías en la "claridad" de la actuación de esta herramienta.

A pesar de no estar satisfecho con los minutos jugados hasta ahora, tras el papel de titularísmo que tenía once meses atrás en el Alavés, se siente con fuerzas para darle la vuelta a esta situación esta temporada. Uno de los objetivos es la Copa del Rey, de la que ya se conoce el rival del Athletic, en uno de los duelos más bonitos de esta ronda el Sestao recibirá a los leones: "Me hace mucha ilusión que haya tocado el Sestao, muy especial para mí porque cuando me fui al Athletic fue estaba en el Sestao. Será un partido con un ambiente muy especial".