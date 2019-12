Cristina Morales y Angélica Liddell, ¿qué puede salir mal?

Hace dos meses que Cristina Morales fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa por su novela Lectura Fácil, que en la sección de Cultura de la SER hemos elegido como uno de los mejores libros del año. Porque es audaz, política, radical y está maravillosamente escrita. La autora confiesa que el efecto más importante que ha tenido en su vida ganar el Premio Nacional ha sido el de "poder pagar el alquiler" porque "antes lo pagaba con grandísimas dificultades o con ayuda de otros".

Hoy, en La Hora Extra, hablamos con Cristina Morales que, además de haber publicado cuatro novelas, tiene una compañía de danza llamada Iniciativa Sexual Femenina con la que está preparando su segundo espectáculo, después de Catalina. En esta nueva pieza, que tiene como título provisional La mártir Felícitas, la compañía plantea "una reflexión desde el cuerpo de la figura nada caduca de las mártires".

En su mirada al teatro contemporáneo actual, Morales cita dos ejemplos de creadores que se meten en el fango, que evitan una mirada burguesa sobre lo que nos pasa. Uno de ellos, Alberto San Juan, con su obra Mundo obrero, estrenada en octubre de 2018 en el Teatro Español y de gira desde entonces. Y un segundo referente: Angélica Liddell que, "desde una estetización, en el mejor de los sentidos, en un refinamiento con sus puestas en escena, se mete en el fango, y ese fango estalla por su preciosismo; (Angélica) nos pone unas mujeres rubias despampanantes que dejan de ser objetos de belleza o de placer para convertirse en cuerpos temibles". Precisamente, en La Hora Extra hablamos también de Padre, el último montaje de Liddell, en el que participa el director de cine Óliver Laxe, que debuta como actor de teatro y que nos cuenta cómo está siendo el proceso creativo y de ensayos de la obra antes de su estreno en enero, en París.

Morales critica el uso estratégico del lenguaje por parte del poder y defiende la literatura como ese lugar desde el que disparar y ejercer un cuestionamiento del discurso normativo, oficial, aceptado, asumido e incorporado a nuestra vida sin rechistar. Y, frente a quienes critican que alguien que cuestiona el sistema desde su literatura acepte un premio concedido por el ministerio de Cultura, Morales nos dice en esta conversación: "Yo he sido educada según la propaganda democrática -desde la escuela, el instituto, la universidad- para ser una ciudadana, una creadora y una estudiante crítica y, cuando efectivamente soy crítica, todos aquellos que me dijeron que tenía que serlo se me echan encina". "Esto es así", dice Cristina Morales, "porque el sistema democrático permite la crítica de todo, excepto de sí mismo".