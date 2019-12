"Con esto no contábamos de Zidane y lo ha conseguido"

Este lunes, en el Sanedrín de ex futbolistas, Álvaro Benito y Kiko Narváez ofrecieron su punto de vista acerca de la situación del Real Madrid, centrada en su falta de puntería de cara a puerta.

Yago de Vega incidió con Álvaro Benito en el hecho de que el segundo goleador del Real Madrid en Liga es Sergio Ramos con apenas 3 goles y que luego le siguen jugadores como Modric, Kroos o Valverde con dos tantos. "Pero es que los números que me dices, sin contar a Benzema, son números normales a estas alturas con jugadores de ese tipo. A la espera de lo que se pueda convertir Rodrygo, el resto están más o menos en sus números. Pero es curioso el poco número de goles porque el Real Madrid es el equipo que más remata de toda LaLiga, es un tema puramente de eficacia o en qué situaciones disparas".

Además, para el ex jugador madridista un futbolista como Cavani no sería de la partida a día de hoy en el cuadro blanco. "Hablan de traer un delantero pero si traen un delantero tiene que ser uno titular. ¿Cavani? Es muy fiable y muy contrastado, pero es que no va a ser titular. Zidane va a poner arriba a Hazard y Benzema".

Por su parte, Kiko Narváez alabó la labor de Zinedine Zidane reconociendo que ha levantado a un equipo que estaba muerto. "Jugando con Benzema y Hazard, que si no se hubiese lesionado, igual ya llevaría 5 o 6 goles del belga. Pero para mí Alvarito el centro del campo es el gran cambio que tiene este Real Madrid y que al Fútbol Club Barcelona, que siempre se ha hecho poderoso en esa línea, le pasó por encima. El centro del campo de este Madrid con Hazard y Benzema arriba... estamos hablando de que en octubre este equipo estaba muerto y sin embargo ahora es aspirante. El camino el Real Madrid lo tiene hecho. ¿Cuestión de acertar? En cuanto tengan un poco de suerte la gente de calidad va a acertar, pero lo más difícil Zidane ya lo ha hecho y lo ha hecho en noviembre, y no contábamos con ello".