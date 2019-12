El cubo de Rubik de nuestra Nochebuena

El sonido nacional dominante es el estruendo de los insatisfechos. Los que no soportan España, perdón, a este país. Lo que dicen que dicen que no soportan a la monarquía. Los que dicen que no soportan a las autonomías. Los dice que no soportan a nuestra justicia. Los que dicen que nos aportan a nuestra izquierda porque es como el Frente Popular. Los que dicen que no soportan a nuestra derecha porque dicen que es como el Frente de Juventudes. Los que no soportan los medios de comunicación. Los que no soportan a nuestro cine. Los que están hartos de Europa. Los que no quieren formar parte de España. Los que están hartos de esto, de aquello y lo de más allá, de los unos y de los otros, de todo.

Frente a este estrépito, guardan silencio los contentos de vivir en este país, maravilloso manicomio, que alguno debe quedar, y lo que es más impresionante, guardan silencio también los que están verdaderamente afectados, víctimas de las injusticias de esta sociedad que no levantan la voz porque saben que sería inútil. No se escucharía entre el griterío que en este momento está dominándolo todo.

Este es el cuadro de situación, esta es la audiencia. Como de costumbre, el mensaje de Nochebuena del jefe del Estado no será escuchado para ver qué dice, no. Más bien es como un concurso televisivo en el que un concursante debe enfrentarse con un lío impresionante, con un formidable rompecabezas que es el cubo de Rubik de cada Nochebuena española. Es ya una tradición. Feliz Navidad, señoras y señores.