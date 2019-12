Tanto libro acaba con las librerías

Según el último observatorio de la Confederación Española de Asociaciones y Gremios de Libreros (CEGAL), en 2018 vuelve a caer la venta de libros en librerías. A pesar de que de 2013 a 2016 las ventas evolucionaron positivamente, en 2017 y de nuevo en 2018 la venta ha caído, un 3,3% el año pasado. Al mismo tiempo y según el INE, en España se editaron 62.180 títulos en 2018, ocho de cada diez libros, un 3,3% más que el año anterior. Es decir, se producen más libros en España cada año, pero se venden menos en librerías. La gente compra cada vez menos libros y, al mismo tiempo, compramos más a través de Internet.

Según Javier López, presidente de CEGAL, hay varios factores para esta caída de venta en librerías:

Uno de ellos la competencia dentro del sector, con las compras que la Administración realiza directamente a las editoriales.

La venta a través de las plataformas digitales, como Amazon.

La diversificación en el ocio. Según el CIS, el 40% de los españoles no lee libros. Vemos cada vez más series y películas, pasamos cada vez más tiempo delante de Netflix o HBO y jugamos a videojuegos tanto en consolas como en el móvil.

A esos factores hay que sumarle otro crucial para las librerías: el fondo, los libros que una librería tiene físicamente en el establecimiento. Esa sobreproducción literaria está acabando también con las librerías. No se pueden permitir no tener de todo, porque Amazon sí lo tiene y si el usuario va a una librería y no encuentra lo que busca, en lugar de encargarlo y que le llegue a los días, lo pide por Internet y puede tenerlo en casa en cuestión de horas. Pero ese "tener de todo en la librería", tener fondo, al librero le cuesta mucho dinero, siendo uno de los principales motivos de endeudamiento y cierre.

Jorge Carrión, escritor y doctor en humanidades, ha publicado 'Contra Amazon', un libro que es toda una declaración de amor a las librerías, a las bibliotecas y, en general, a la producción literaria y cultural. Lamenta que el gigante de Internet esté acabando con las librerías, esos templos de la cultura que son espacios humanos, pequeños y acogedores, como las iglesias que buscaban nuestros abuelos hace años. "Estamos en un momento fascinante, de cambio de una prescripción milenaria, de filósofos, libreros, bibliotecarios, críticos culturales... hacia una prescripción que se basa en otros factores, en algoritmos que no son humanos, que no te miran a los ojos, que solo te ven como datos".

De ahí la importancia del librero, toda una profesión que requiere tocar muchos palos. "Tienes que ser aprendiz de todo, maestro de nada. "Un librero es un tendero, tiene que saber de gestión, de marketing, pero también es fundamental que sea capaz de transmitir su amor por los libros, por la cultura. Porque una librería es mucho más que una tienda", nos cuenta Eva Boj, que imparte un grado en la UNED para formar libreros.

Para defender las librerías, a los libreros y un modo de vida más justo y que no entiende de prisas, "es fundamental fomentar la lectura, las bibliotecas públicas y las campañas de lectura. Las administraciones deben dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a este fin".

