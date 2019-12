El alcalde del PSOE que apoya la autonomía de León: "Es una comunidad autónoma fallida y ficticia"

Escucha la entrevista a José Antonio Díez en 'Hora 25':

El alcalde de León, José Antonio Díez, ha pasado por 'Hora 25' tras la polémica por el apoyo de su partido, junto al concejal de Podemos, a una moción de UPL que abogaba por pedir a las administraciones superiores que comiencen los trámites para constituir una autonomía propia para la región leonesa. Tanto el propio PSOE en Castilla y León como la Ejecutiva Federal de los socialistas, en boca del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, han mostrado su rechazo a esta idea. "Permítanme que me muerda la lengua (...) Les aseguro que las personas al frente de la organización del partido en Ferraz no son de Castilla y León y no han entendido ni una palabra de esta iniciativa", ha llegado a apuntar Puente.

A Díez solo le constaba el comunicado del PSOE de su región, un texto que ha dicho compartir en el fondo. "Yo entiendo que cuando dicen que no apoyan este posicionamiento es por la distancia. A eso atribuyo la falta de sensibilidad con el sentimiento leonesista que existe aquí desde hace mucho tiempo. No sé cuando se ha abandonado en el PSOE el sentido leonesista. Me gustaría dejar claro que esta moción lo que busca es, dentro del marco constitucional, tener la posibilidad de tener el derecho histórico al autogobierno tal y como dice el artículo 2", ha apuntado el alcalde leonés.

"Este derecho está reconocido en el estatuto de autonomía. En el Senado también se nos reconoció esa sensibilidad. Es una situación que la propia constitución en su artículo 2 y en el 43, cuando se habla de los sujetos que optan al autogobierno, se habla de provincias limítrofes que cumplan unos requisitos históricos y culturales. Esta comunidad autónoma es fallida a consecuencia de las políticas centralistas", ha lamentado Diez.

"Yo no me siento castellanoleonés. Soy leonés. Esto es una comunidad autónoma ficticia y fallida (...) llevamos 40 años de desequilibrio, una región se ha desarrollado más que otra. No sé si esto es azuzar o no", ha sentenciado.