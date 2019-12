Las batallas de los Beatles tras el final de la banda

En la década de los años sesenta se produjo una de las mayores revoluciones culturales de la historia. Una revolución comandada por cuatro chavales de Liverpool que definieron las reglas del rock, de lo que debe ser una banda y cómo el deber de todo artista es trascender, arriesgar e innovar. Tras tocar el cielo, el sueño llegó a su final entre discusiones, acusaciones y las lágrimas de sus seguidores.

En 1970 llegó a las tiendas Let It Be, su último trabajo, pero aquel curso también alumbró los discos en solitario de Starr, McCartney, Harrison y Lennon. Ringo y Paul debutaron en solitario antes de la edición de la despedida de la banda, George y John lo hicieron después. Esos cuatro álbumes llenaron el hueco que dejaron los Beatles, pero también desató una malsana competición entre los músicos.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a esos discos, a recordar sus historias y sus canciones de la mano de Manuel Recio y Fernando Neira, además de los reportajes de Lucía Taboada. En esta entrega Del programa queremos ponerle el contexto a una historia triste, la del final de la banda más querida de la música, pero también escuchar esas canciones con la perspectiva de aquella época.