Martín Presa, sobre los ultras: "No somos como el Real Madrid, nosotros solos no podemos"

Esta mañana se ha conocido la sentencia sobre el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete. La segunda parte de este partido -suspendido por los gritos a Zozulya- se jugará a puerta cerrada y, además, el Rayo Vallecano tendrá que pagar una multa de 18.000 euros y el fondo de Vallecas en el que se produjeron los insultos quedará parcialmente clausurado durante dos encuentros.

"Me parece una completa aberración. Lo tienen que pagar los culpables. La justicia está para hacer justicia y aquí lo que se ha hecho es injusticia. El Rayo Vallecano es una victima que ha sufrido, poniendo todos los medios que están a su alcance, un acto que no debía haberse dado. Es un motivo ajeno al fútbol, un tema político. El Rayo antes, durante y después puso todos los medios para evitarlo. Lo recoge el informe que hizo el delegado del partido", indicaba el presidente del club madrileño en El Larguero.

"El Rayo Vallecano es un club humilde, que milita en Segunda División y que intenta salir adelante como puede, que está poniendo todos los medios pero que es una gota en el océano. El Rayo Vallecano sólo no puede, no es como el Real Madrid. Ojalá el Rayo tuviese la décima parte de los recursos que tiene el Madrid para poder luchar. Me alegro por el Madrid y que les vaya muy bien. El Rayo tiene un presupuesto 50 veces menor", indica Martín Presa, presidente de Rayo Vallecano.

Martín Presa indicó durante la entrevista la importancia de "sancionar a las personas responsables" y no al Rayo Vallecano que "no ha hecho nada". Semanas después de los sucedido, el presidente confirma que no tiene identificados a los culpables: "Le hemos pedido a la policía que nos identifique a esas personas, pero no nos las han identificado. Para localizar a estas personas el Rayo necesita las imágenes y esas imágenes las tiene la UCO. Tenemos control total de esa grada".

"Llevamos años solicitando que se localicen a las personas que despliegan pancartas. La policía no los ha identificado", indicaba Martín Presa que insiste en que poner cuatro cámaras apuntando a la grada "no es posible". "Tenemos un dispositivo de seguridad que coordina nuestra jefe de seguridad con nuestro sistema de seguridad con la policía nacional. Que no funciona ya se lo digo yo", insiste el presidente del club. "Estamos sufriendo amenazas, miedo no hay ninguno. Aquí el Rayo Vallecano está colaborando y es una víctima", añade.

"La persona identificada de Tarazona va a haber una reunión la próxima semana y va a ser expulsada con total seguridad. Todavía no hemos podido reunir el Consejo de Administración", admitía Martín Presa, quien también confirma que no puede garantizar que los ultras entran a los próximos partidos al campo, pese al cierre de la grada del fondo de Vallecas. "Sabemos quienes son con nombres y apellidos los 1900 aficionados que hay en esa grada, pero no sabemos de esos 1900 cuáles sí son y cuáles no", indica en El Larguero.