Feminismo global y transversal

En los últimos diez años hemos visto cómo el movimiento feminista ha consolidado a nivel planetario. Justo este pasado año Femen ha celebrado su primera década como movimiento algo que, para su portavoz en España, Lara Alcázar, “tiene mucho que ver con el hecho de que el feminismo se haya vuelto un fenómeno global”.

Lara hace balance de esta primera década en la que asegura, han “contribuido todas en diferentes generaciones hacer, por un lado, que la palabra feminista y lo que tiene que ver con el feminismo pierda el estigma, y por otro, que nuestra lucha sea transversal, y me parece que esto es la clave para que se postergue el feminismo a un largo plazo”. Además, cree que el movimiento feminista es el que mejor ha sabido integrar “los componentes reales de la sociedad que no podemos dejar a un lado, como son la raza, la clase, la sexualidad o la identidad de género”.

Alcázar no cree que haya una vuelta atrás, sin embargo, sí reconoce que existe una reacción ante la evolución del movimiento feminista. “Cuando las mujeres empiezan a movilizar de manera más organizada a un nivel no solo institucional sino también público y todo esto se consolida en una red política a nivel público y a nivel de barrios o activista, lo que logramos es una serie de derechos y conquistas sociales, además de presencia y representación, que a su vez conlleva que el sistema que está construido en base al privilegio tenga miedo de perder su poder”.

Esto es algo que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas y que sigue presente hoy en día, por ejemplo, con la negación de la violencia machista por parte de los diputados de Vox. Ante esta reacción, Alcázar cree que hay que “identificarla y combatirla, y además ver este momento como algo propicio para tomar conciencia”.

Un pacto de Estado que no se implementa

Se han producido más de mil asesinatos a mujeres desde que desde hay registros, en poco más de una década. “Cuándo echamos la vista atrás lo triste es ver que lo que propicia la violencia hacia las mujeres, ya sea de manera verbal en un congreso o a pie de calle hablando el tema del acoso, por ejemplo, es el mismo sistema. Es el sistema patriarcal que está basado la idea de que hombre por ser hombre y nacer hombre ostenta una serie de privilegios y poder que las mujeres no tienen”. La portavoz de Femen cree que esta es la cuna de cualquier discriminación hacia las mujeres, su palabra, presencia o representación.

En cuanto a los mecanismos para abordar la violencia machista, Lara cree que es más inmediato que se pueda abordar desde la educación, con la que se pueden establecer leyes y protocolos para concienciar a los menores. Pero su preocupación son las personas que ya están fuera del sistema educativo obligatorio o incluso las personas mayores.

Para estos casos, Alcázar llama al compromiso de todos los partidos con el pacto de Estado, que “además se debe de dotar de la partida presupuestaria necesaria que se está reclamando desde las organizaciones civiles de mujeres”. Este pacto, dice, es muy completo y “no solo aborda la parte legislativa, sino que aborda también la parte educativa, los centros de atención primaria las mujeres, los menores y los huérfanos por violencia machista”. Lo que lamenta es que todas estas herramientas con las que contamos no se estén poniendo en marcha por falta de financiación, y critica que se haya dotado al pacto con una partida presupuestaria para los próximos ocho años que equivale a la que recibe el Ministerio de Defensa para un año.

Uno de los principales techos de cristal que quedan por romper en España es el de llegar a tener a una mujer como presidente del Gobierno. “Yo creo que lo que no está representado, lo que no es visible, no se ve”, dice Alcázar, por eso es tan importante que haya referentes de mujeres en el espacio público “que no tengan pelos en la lengua a la hora de hablar de cuál es la realidad extrema de supervivencia en la calle” para algunas mujeres que no cuentan con privilegios.