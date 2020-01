Álbaro Benito: "No están haciendo fútbol para ser campeones"

La primera vuelta de la Liga

Álvaro Benito: "Ninguno de los grandes está haciendo fútbol como para pensar que puede ser campeón por encima del otro. Nadie está haciendo fútbol para ser campeón".

Kiko: "De los equipos de arriba, el que ha disipado más dudas es el Real Madrid. Una vez que ponga el cien por cien y con Benzema y Hazard irá a más. El Madrid es sólido defensivamente y ya ha pasado su peor momento".

Gustavo López: "Los grandes van de menos a más. Poco a poco estamos viendo que van mejorando. El Barcelona es el que genera más dudas"

Raúl Ruiz: "Al Barcelona le hace gol todo el mundo, desde el último clasificado... y con una facilidad pasmosa"

La revelación

Gustavo López: "En esta primera vuelta me ha gustado el fútbol de la Real Sociedad. Ha sido muy atractivo. Siempre juega con una propuesta muy ofensiva y valiente".

Kiko: "El Sevilla de Lopetegui también tiene mucho mérito".

Raúl Ruiz: "Yo me quedo con el Getafe porque pensaba que estando en Europa las iba a pasar canutas, como el Espanyol".

Gustavo López: "Da gusto ver a la Real, coincido en el mérito del Getafe y creo que Osasuna es un equipo muy incómodo, sobre todo en su campo. Ha acertado en los fichajes".

El jugador revelación

Kiko: "Me quedo con dos jugadores: Odegard y Ocampos"

Álvaro Benito: "Odegard ha puesto el listón donde otro jugador de su edad no puede llegar. Maneja los partidos y cada vez hace más cosas con el balón y sin el balón".

Raúl Ruiz: "Me quedo con Fede Valverde porque es difícil entrar así en el Real Madrid".

Gustavo López: "Coincido. Odegard está bien pero hay que verle en el Madrid, como ya ha hecho Fede Valverde. Está siendo fundamental".

La situación de Joao Félix

Manu Carreño: "Yo veo todavía a Joao Félix con inseguridad".

Kiko: "Es un chaval en formación, que se está haciendo, pero está llamado a ser uno de los cracks. Se tiene que ir soltando la mochila. Va creciendo a medida que va tocando el balón. Siempre está bien posicionado. Es cuestión de tiempo y no me preocupa".

Gustavo López: "Es también cuestión de físico. Es algo que demanda mucho Simeone y es ahí donde a medida que pasan los partidos se nota. Se le está notando cierta debilidad física".

La Supercopa de España

Álvaro Benito: "De la Supercopa me seduce el formato aunque no me gusta que se la lleven a Arabia Saudí"

Kiko: "Yo también tengo ganas de ver esta Supercopa y su formato. Cada vez me transmitía menos"

Gustavo López: "El formato de la Supercopa es bueno. Hace la competición más atractiva. Menos el Barcelona, los equipos llegan en línea ascendente"