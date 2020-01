Tomás Guitarte: "La crispación no es un camino que lleve a buen puerto" / ()

Escucha la entrevista a Tomás Guitarte en 'Hora 25':

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' tras la segunda votación de la sesión de investidura en la que Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del Gobierno. Interior ha tenido que ponerle escolta a este diputado después del voto afirmativo a la investidura del candidato socialista. "Estoy bien, es una medida de precaución", ha asegurado el edil de Teruel Existe en los micrófonos de la SER, que ha lamentado el clima de crispación en el Congreso.

"La crispación la está generando la forma de los debates y hasta donde estamos conduciendo la política. No parece un camino que vaya a bien puerto. Tenemos que serenar las cosas. Yo que soy nuevo, las lides en las que se producen los debates me han sorprendido. Luego esas mismas personas se tienen que sentar en una mesa para alcanzar pactos de Estado. Comprendo que haya teatralidad, pero creo que las cuestiones han de tomarse con más tranquilidad", ha apuntado.

"Nunca me he arrepentido. Esta es una batalla de más de 20 años y cuando vimos que había que dar este paso sabíamos que podían venir cosas que no esperábamos. Si me ha sorprendido que hayamos llegado a esto (...) No pensaba tener que dedicar tiempo a mi seguridad. El tiempo hay que dedicarlo a buscar soluciones a los problemas de las personas", ha continuado.

Respecto al Gobierno, Guitarte ha celebrado "el desbloqueo de la situación". "La ciudadanía no entendería unas terceras elecciones", ha apuntado. "Pensamos que es el momento de que se atienda un problema territorial que es el crecimiento con desequilibrio. No podemos dejar pasar otros 40 años, hay que revertir esta situación para respetar los mandatos constitucionales. El modelo territorial de la Constitución no es el que se diseñó. Hay que equilibrar la España desarrollada y la vaciada. Los problemas de Teruel son síntomas de un problema general", ha sentenciado Guitarte.