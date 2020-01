Carvajal responde a Valverde tras criticar el nuevo formato de la Supercopa: "Que ponga una queja"

Dani Carvajal respondió a Ernesto Valverde después de que el Real Madrid se clasificase para la final de la Supercopa de España. El técnico culé dijo que prefería el formato anterior, en el que se enfrentaba al ganador de Liga y el ganador de Copa. Carvajal le respondió en zona mixta: "Que ponga una queja".

"Hemos salido a arrasar desde el principio, hemos encerrado al Valencia en su campo y con la autoridad que hemos jugado nos plantamos en la final de forma justa", dijo Carvajal en la zona mixta del estadio King Abdullah Sports City.

Carvajal destacó el acierto de Zidane en su apuesta táctica. "Lo lógico por las bajas de Bale y Hazard era meter recambios en los extremos pero por la buena actuación de los medios y para tener el control, el míster ha optado por cinco centrocampistas y ha salido de maravilla".

El Real Madrid se planta en la final de la Supercopa en uno de los mejores estados de forma que se recuerdan desde hace tiempo para Carvajal. "Estamos en un gran momento de forma, a ver si lo podemos culminar con el primer título del año el domingo. Las sensaciones son muy buenas en ataque y en defensa, esperamos seguir en esta línea y que nos de alegrías".

El defensa madridista defendió que para ganar títulos deben mantener un buen nivel de juego. "Al final todo vale para ganar pero jugando mal, te puede salir bien algún día, pero es el principio del fin. Para ganar títulos hay que hacerlo bien. Los partidos que se nos han escapado como el del Athletic en el Bernabéu tuvimos seis ocasiones para marcar, no metes y te vas jodido pero orgulloso por como has jugado y por dar todo".

En su análisis del partido, el defensa destacó el recuerdo que tenían del reciente partido en Mestalla. "No creo que el Valencia haya competido mal. Nosotros veníamos con el partido de Mestalla en la cabeza, sufrimos muchísimo. Hemos salido fuertes y ellos se han visto superados y les ha costado mucho crearnos peligro".

Reconoció Carvajal que la falta de ánimos desde la grada provocó que fuese "diferente", pero defendió el nuevo formato de la Supercopa. "También en agosto he jugado alguna Supercopa y mucha gente está de vacaciones e incluso en los clásicos el ambiente no era el propicio. Esto da valor al torneo". Y no eligió rival para la final. "Veremos la semifinal en el hotel. Un derbi o un clásico no será un partido feo. Que pase el que más se lo merezca".