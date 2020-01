Iturralde González explica por qué pitaron penalti en la mano de Ramos y por qué no en la de Piqué

Eduardo Iturralde González, árbitro de la Cadena SER, aclaró toda la polémica acaecida en el encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, en particular la jugada de la mano de Piqué en la que González González no fue avisado por el VAR para que la revisase en la pantalla algo muy diferente a lo que sucedió con Sergio Ramos en el partido entre el Real Madrid y Valencia, en la que el colegiado avisado por la sala VOR, revisó la jugada y pitó penalti.

El árbitro de la SER explica la diferencia entre las dos jugadas: "¿Por qué ayer en el penalti de Ramos le dicen al árbitro "vete a verlo" y hoy no le dicen al árbitro "vete a verla"? Si hoy está en el VAR el mismo árbitro que ayer, pues igual le dice "vete a verla", pero como es un tema de manos y es un tema de criterios, y hay 22 criterios, pues en esta jugada nos va a pasar siempre lo mismo", explica Iturralde.

"Yo viendo la jugada de Piqué, ya dije "no le van a llamar" ¿Por qué? porque Piqué tiene la mano abajo" señala Itu, sin embargo aclara que esto se debe a un fallo de interpretación que de no solucionarse, seguirá de la misma forma: "Pero este es un problema de interpretación, como hay 22 criterios en el VOR, habrá 11 que estén de acuerdo y 11 que no. Mientras no se aclare el protocolo y sea igual, esto será una lotería" sentencia el árbitro de Carrusel Deportivo y El Larguero.