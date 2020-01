Un futuro movido

Después de que el departamento de comunicación de la Moncloa se diera por enterado de lo que ya nos habíamos enterado todos y comunicara lo que ya habían comunicado sus socios de gobierno, o sea Unidas Podemos, que es el nombre de los ministros y vicepresidente que esta parte de la coalición aporta al gobierno, empezó el goteo de nombres y bajas por parte del PSOE.

No deja de ser una curiosa manera de enterarnos de cómo va a ser el nuevo ejecutivo, así poquito a poquito, no tanto para que lo vayamos asimilando nosotros, sino para que lo vaya asimilando Podemos, que parece que no acabó de cerrar bien en la negociación el número de vicepresidencias y, ahora se ha encontrado con que va a tener tres compañeras, con lo que su protagonismo en el gobierno va a quedar mucho más diluido.

Pedro Sánchez está en la tarea de formar un gabinete potente, lo que se llama de un marcado carácter político, y con una simetría que responda a la representación que cada miembro de la coalición tiene en el Congreso. Este va a ser el primer gobierno de coalición de la democracia, falta experiencia y el presidente del Gobierno no parece que quiera que su socio ocupe más lugar y tenga más presencia de la que le corresponde.

Si esto no lo hablaron antes de cerrar el pacto se vislumbra un futuro movidito para los socios de gobierno.