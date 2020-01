Los Punsetes siguen tocando 'Opinión de mierda'

Los Punsetes no cambian. La fórmula sigue funcionando a la perfección —llegar, tocar e irse— y si algo va sobre ruedas... mejor no tocarlo. La banda madrileña presentó ante una llenísima sala La Riviera su sexto disco Aniquilación, donde siguen intactas las letras irónicas con una cierta inquina hacia la gente que no es de fiar, las guitarras distorsionadas y su característica puesta en escena: la imperturbable postura de Ariadna (vocalista del grupo) y sus exclusivos vestidos, la poca o nula interacción con el público y un metafórico attrezzo audiovisual que juega muy bien con la letra de sus canciones. ¡Ah!, y volvieron a cantar Opinión de mierda a pesar de que en nuestra entrevista en Fuego y Chinchetas amenazaron con quitarla del setlist.

La derrotista Ella nunca me aceptó en Facebook fue el arranque del show de Los Punsetes en el Inverfest. Ariadna, con un vestido que homenajeaba la portada del último elepé de la banda, siguió cantando Seres humanos, Oro y Vas hablando mal de mí, esta última que cuenta con un videoclip protagonizado por Pedro Ruiz y que tampoco se quiso perder esta 'punsetiana' noche. El concierto se separó en dos tandas. La primera sirvió única y exclusivamente para presentar Aniquilación, su último trabajo, y del cual sonaron todos sus cortes salvo La gran bestia. Entre Idiota, Dinero 2 y Estrella plateada (que fue la canción que marcó el descanso) se colaron éxitos como Alférez provisional, Un corte limpio y Untitled de su tercer disco Una montaña es una montaña, así como la rareza Pinta de tarao y las coreadísimas Dos policías y Mabuse.

Esta noche @lospunsetes han llenado @LaRivieraSala para presentar su sexto disco ‘Aniquilación’. Les han acompañado Joe @Crepus (cantando ‘Maricas’) y Diego Ibáñez de Carolina Durante (con ‘Tus amigos’). Larga vida a Los Punsetes. pic.twitter.com/zF5FgjmIwU — Fuego y Chinchetas (@FuegoChinchetas) January 10, 2020

La segunda parte empezó como un vendaval con el tema que da nombre a su quinto disco ¡Viva!, del que también sonaron Camino y el hitazo e hiriente Tu puto grupo. Incluso Ariadna aprovechó el descanso para vestirse de algo parecido a Quevedo, perilla y lechuguilla incluida. Los Punsetes fueron remachando su excelso concierto colando Opinión de Mierda, Me gusta que me pegues y Arsenal de excusas de su cuarto disco LPIV, quizás los himnos más cantados en la sala madrileña.

Sin embargo, Los Punsetes tenían guardadas varias sorpresas. Cuando ya se había cumplido la hora y media de concierto y se llegaba por la canción número 24 de la noche, salió Joe Crepúsculo para cantar Maricas, canción que versionó en su disco Nuevos misterios. Fue el único momento en el que Ariadna rompió su quietud para saludar al catalán. Si los bailes de Crepus chocaban con la serenidad que suelen tener Los Punsetes, llegó el turno de Diego Ibáñez de Carolina Durante (al que ya se le puede cantar eso que dicen en la canción de El año de "te veía en todos los putos lados"). Entre medias sonó el pelotazo de este último álbum: Una persona sopechosa.

La antítesis de la vocalista punsetera es el creador de Cayetano. Diego bailó, saltó y cantó Tus amigos con el mitiquísimo estribillo de "que le den por culo a tus amigos" y se fue asegurando que Los Punsetes es "el mejor grupo de España". La Riviera se vino literalmente abajo, tanto que muchos dieron por finalizado el concierto ya que la banda madrileña se despidió como suelen hacerlo, con un simple "muchísimas gracias, buenas noches". Sin embargo, Antonna, Ariadna, Jorge, Chema y Luis volvieron al escenario para tocar Tráfico de órganos de iglesia y Dinero. Un cierre que define perfectamente a la banda: una rareza única.