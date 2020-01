Luka Jovic ha sido uno de los jugadores titulares en esta Supercopa de España gracias a las bajas de Bale, Hazard y Benzema. Los analistas de El Larguero analizaron cómo ha sido la andadura del bosnio.

"En esta Supercopa he sido muy crítico con Jovic. Es un chico joven que hay que estar a la expectativa, pero...", el ex del Real Madrid Álvaro Benito. Por su parte, Kiko Narváez explicó que Veljko Paunović, compañero del Atlético de Madrid, describió a Jovic como "muy introvertido".

"Yo esas cosas no son las entiendo", interrumpió Raúl Ruiz. "El tema de cómo es un futbolista: su carácter, su vida privada etc. Cuando voy a comprar un piso me entero de si la luz está pagada, si las tuberías están bien, si hay ascensor...Tienes que ver todo eso para estar al tanto", comentó.

Además, Álvaro Benito también añadió que en el club blanco, si quieres triunfar, hay que aprovechar cada oportunidad. "En el Madrid si quieres triunfar tienes que dejarte la vida para ganarte el puesto y destacar, sabiendo que no vas a tener muchas oportunidades porque el míster confía en Benzema", concluyó.