Unos jóvenes científicos norteamericanos han conseguido crear unas máquinas vivientes, una especie de robots que tampoco son del todo robots que se llaman biobots, a partir de células de unas ranas africanas. Dicen que esto en un futuro no muy lejano tendrá aplicaciones médicas.

El presente científico parece de ciencia ficción. Estas son las cosas que cambian la vida, los avances que nos permiten curar enfermedades, vivir más. Estas son cosas verdaderamente importantes. Por eso pasa que cuando uno las lee e intenta entenderlas, que les aseguro que no es fácil, las miserias políticas a las que dedicamos buena parte de nuestro tiempo, parecen más miserias todavía.

Estrenamos hoy en España un gobierno de coalición, algo inédito en nuestra reciente democracia. No hay experiencia en esto. No la tienen los políticos y no la tenemos los ciudadanos. Ellos ponen toda su voluntad copiándose las frases para convencernos de que no habrá roces, que los han consumido todos en los años de interinidad y de incapacidad para formar Gobierno. Vamos a creerles, claro que si, tenemos que creerles porque con ellos va también nuestro futuro, que no todo van a ser biobots. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible, miren ustedes a los científicos norteamericanos.

Pero ellos solos no van a poder con todo, los problemas son muchos y grandes. Va hacer falta el entendimiento también con la oposición, van a ser necesarios grandes pactos de Estado para salir del punto donde nos encontramos y ya saben que la oposición parece que no está por la labor. De momento, parece que prefiere los tribunales a la política. Aunque esta actitud beligerante puede también convertirse en pegamento para la coalición.

Si hay científicos que de la célula de una rana pueden hacer un robot vivo, ¿por qué no va a ser posible un gobierno estable a partir de dos partidos que antes se repelían? Vamos a ser optimistas, al menos hoy, que el Gobierno echa a andar y tiene mucho por delante. Ya tendremos tiempo para juzgarles por lo que hagan. Ayer Pablo Iglesias nos invito a ello, no dejéis de criticarnos, no dejéis de presionarnos, nos dijo. Pero primero habrá que dejarles trabajar.