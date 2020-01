La experiencia de una 'influencer' que abandonó Instagram: "La gente asocia cuatro clichés a toda una vida"

El pasado mes de agosto, Instagram comenzaba la prueba de eliminar los ‘me gusta’ en las publicaciones de los perfiles. Una prueba que no se dio en todos los países, pero que en los que sí se dio, se observó como el tráfico se redujo en torno a un 5%.

Uno de los objetivos, tal y como explicaba Jaime García Cantero, periodista de ‘El País’ y colaborador de ‘Hoy por Hoy’, era el de reducir la presencia de los grandes 'influencers' y dar un mayor espacio a más fotos con menos ‘likes’.

En ‘Hoy por Hoy’ hemos hablado con Berta Bernard, escritora y exinfluencer, quien considera que la eliminación de esos ‘likes’ ayudaría a reducir la ansiedad en los usuarios. La autora del libro ‘Mi nombre es Greta Godoy’ cree que “hay que humanizar más la cuenta”, ya que, como indica, Instagram es el epicentro de la vida de mucha gente que ha hecho de su parrilla, su vida.

“No podemos olvidarnos de que es una aplicación social y están en juego cosas como la autoestima”, señala Berta, a la par que recuerda que hay “miles de razones por las que una foto puede no tener likes”.

Según asegura la ex influencer, su vida ha mejorado desde que abandonó Instagram. “Vivía dedicada a crear toda esa vida paralela y a contar lo que yo vivía”, explicaba finalmente Berta, que cree que el problema no está en retransmitir un concierto, sino que llegue la desilusión porque no se consiguen los ‘likes’ esperados.

Por último, señala que una de las claves está en diferenciar la vida real de la vida creada. “Todo el mundo es consciente de esa diferencia. Es la parte bonita de tu vida. Tiene lógica. La gente asocia cuatro clichés a toda una vida. Ven que viajas mucho y que recibes muchos regalos, pero no ven que detrás de esa vida ficticia hay problemas con tu novio, tus amigas, etc.”, zanja Berta Bernad.