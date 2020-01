"El cielo se ha puesto azul y blanco, había una luz horrible y un humo muy negro"

El alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ha lamentado en 'La Ventana' la mala coordinación a la hora de abordar este tipo de sucesos. "El diagnóstico no me gustaría hacerlo en caliente, estoy bastante molesto. Creo que la comunicación se ha producido por redes sociales y eso causa alarma. Todo el mundo directamente mira a su ayuntamiento y a nosotros no se nos ha informado de manera directa", ha lamentado.

"Hemos actuado según lo que nos llegaba de los medios y de las redes sociales, pero no tenemos información directa. Entonces, de manera preventiva, actuamos en consecuencia", ha insistido este alcalde que, de "manera preventiva", ha pedido a los ciudadanos de Vilaseca, sobre todo de la parte cercana a este polígono, a confinarse en casa.

Inés es vecina de este pueblo, de Vilaseca, y ha pasado por 'Hora 25'. "Estoy en casa, muy asustada. Hemos escuchado la explosión, salimos a caminar todas las tarde por Port Aventura y esto está muy cerca. Lo hemos visto, el cielo se ha puesto entre blanco y azul. Había una luz horrible (...) estaríamos a tres kilómetros del fuego. Después ha salido un humo negro con un olor fortísimo y desde ahí pues...ambulancia, bomberos", ha explicado Inés. "He ido corriendo a casa, he cerrado persianas y puertas. Mi nuera, que estaba en casa, dice que ha escuchado un fuerte portazo, habrá sido por la fuerza de la explosión"

"No es el primer accidente de este tipo al que me enfrento, este es el segundo. Es horrible, es horrible", ha lamentado Inés, que ha asegurado que hay muchos vecinos de la localidad que trabajan en esta fábrica.

En 'La Ventana' también ha hablado el presidente de la coordinadora de entidades de las comarcas de Tarragona, Ángel Juárez, que se ha mostrado visiblemente enfadado con cómo se ha gestionado la explosión de esta tarde en un polígono de Taragona.

Asegura Juárez que "no ha funcionado nada de la activación del plan Plaseqcat" que se contempla en las inmediaciones de este polígono petroquímico de Tarragona: "El problema es que nos hemos tirado más de media hora con miles de personas respirándolo y el problema es que las sirenas no han funcionado", ha asegurado Juárez.

“Aceptamos el riesgo, pero como mínimo que nos tengan garantizada la tranquilidad”, ha lamentado Juárez entendiendo por tranquilidad recibir una información clara y directa de Protección Civil y las autoridades correspondientes: “No es normal que cientos de personas me digan que qué hacen. Que nadie les informa”, ha denunciado.

"Las sirenas no han funcionado"

Tras la explosión de esta tarde Ángel Juárez ha recordado cómo hay viviendas muy cercanas a este polígono petroquímico; algunas a “tan solo 500 metros del lugar en el que se ha producido la explosión”. El presidente de la coordinadora de entidades de las comarcas de Tarragona denuncia que hace años “se empezaron a construir viviendas y a nadie se le dijo que había una normativa de 2.000 metros mínimo”.

Juárez explica que la falta de información que denuncia se ha producido genera “mucha inseguridad”. Asegura que las sirenas que contempla el Plaseqcat “no han funcionado. No se han puesto en marcha las sirenas. La primera media hora ha sido un caos”.

Protección Civil, por su parte, ha explicado en Twitter que las sirenas no han sonado debido a que la explosión no ha afectado al exterior de la zona de polígono.

🔴🔴🔴🔴 ACTUALITZACIÓ CONFINAMENT (19.50 hores): @bomberscat indica que l\'afectació NO és externa a la zona del polígon i NO es faran sonar les sirenes. PREVENTIVAMENT, si a la zona on sou hi ha fum, confineu-vos, especialment a La Canonja i VilasecaRt si us plau — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

Llamada a la calma

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Tarragona, Òscar Peris, ha pasado por el programa 'Hora 25', donde ha querido hacer una llamada a la calma tras la explosión. "Donde hayan sonado o suenen sirenas que se mantenga el confinamiento y que estén atentos a la información actualizada en los medios", ha advertido Peris, que ha confirmado que hay "heridos en las instalaciones de la empresa y daños en el exterior por la deflagración".

Además, al menos de momento, el delegado de la Generalitat ha descartado que se pueda producir alguna nube tóxica. "El tipo de producto no tiene afectación para la población más allá de posibles molestias (...) de momento, calma y precaución. No hay que acercarse al lugar de la explosión. No hay impacto en el exterior, estamos detectando si con la deflagración y algún componente del exterior hay algún componente con impacto", ha sentenciado.