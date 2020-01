Al menos cuatro heridos por una explosión de grandes dimensiones en un polígono del sur de Tarragona

El Servicio de emergencias de Cataluña ha alertado de una explosión de grandes dimensiones y su respectivo incendio en una empresa del polígono petroquímico del sur de Tarragona, en el término municipal de La Canonja. Por el momento hay cuatro heridos con grandes quemaduras, según informa emergencias. Una gran columna de humo es visible desde kilómetros y varios ciudadanos de Tarragona han notado un temblor en el momento de la explosión. Una persona ha muerto en el barrio de Torreforta en Tarragona por el derrumbamiento de un edificio aunque falta por confirmar que esta muerte se deba a la explosión.

🔴 ÚLTIMA HORA | Protección civil pide a los habitantes de la zona de la explosión en un polígono de Tarragona -cerca de 300.000 personas- que se confinen en sus casas

Informa @oriolaymi en @La_SER pic.twitter.com/52UMHGqLQG — La Ventana (@laventana) January 14, 2020

Protección Civil ha rebajado el confinamiento a las localidades de Les Pinedes a Vilaseva y La Canonja, así como los barrios de Bonavista y Univ. Laboral en Tarragona. Anteriormente, habían pedido a más de 300.000 personas que se confinen de manera preventiva y se encierren en sus casas y que cierren puertas y ventanas donde también añadía las localidades de Tarragona, Salou, Reus, Constantí y El Morell. Estas poblaciones tendrán que confinarse únicamente si les molesta el humo, según informa emergencias. Con esta medida, Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias químicas Plaseqcat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha puesto en marcha su protocolo ante accidentes de múltiples víctimas y movilizado a unidades especializadas.

La explosión ha tenido lugar hacia las 18.40 horas de esta tarde en una fábrica de la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), antigua IQA, por motivos que se están investigando (esta empresa es la única industria de España que procesa óxido de etileno, una sustancia que se emplea para fabricar polímeros).

A consecuencia del incendio, en el que trabajan una decena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, se ha restringido el tráfico en la carretera N-340, que atraviesa el polígono sur de la petroquímica de Tarragona. Además, Renfe ha interrumpido la circulación de trenes en los tramos que van de Tarragona a Reus y de Tarragona a PortAventura, lo que afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, así como la RT1 y la RT2.

Un total de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el incendio de una empresa química de la Canonja donde intentan rebajar la intensidad de las llamas que afectan instalaciones con productos químicos y también revisan el interior del recinto para confirmar que no hay ninguna persona atrapada. Por su parte, las unidades medioambientales desplazadas al lugar informan que no se detecta presencia de tóxicos en el aire pero que se continúan tomando medidas y se sigue pidiendo el confinamiento en caso de notar presencia de humo.

"Donde hayan sonado o suenen sirenas que se mantenga el confinamiento"

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Tarragona, Òscar Peris, ha pasado por el programa 'Hora 25', donde ha querido hacer una llamada a la calma tras la explosión. "Donde hayan sonado o suenen sirenas que se mantenga el confinamiento y que estén atentos a la información actualizada en los medios", ha advertido Peris, que ha confirmado que hay "heridos en las instalaciones de la empresa y daños en el exterior por la deflagración".

Además, al menos de momento, el delegado de la Generalitat ha descartado que se pueda producir alguna nube tóxica. "El tipo de producto no tiene afectación para la población más allá de posibles molestias (...) de momento, calma y precaución. No hay que acercarse al lugar de la explosión. No hay impacto en el exterior, estamos detectando si con la deflagración y algún componente del exterior hay algún componente con impacto", ha sentenciado.

Sánchez llama a Torra por la explosión

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con el president de la Generalitat, Quim Torra, para intercambiar información sobre la explosión y el posterior incendio en un polígono petroquímico de Tarragona, han informado fuentes de Moncloa, que han calificado el accidente de "grave suceso". Según estas fuentes, el contacto con la Generalitat es permanente desde el primer momento a través de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. El Gobierno se ha puesto a disposición de la Generalitat para prestar el apoyo que sea necesario a raíz de este grave suceso, que ha provocado varios heridos y cuantiosos daños materiales, concluyen las fuentes.