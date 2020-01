Javier Cámara: "Elegir entre Almodóvar y Sorrentino es como entre papá y mamá"

Después de recoger un Premio Feroz como mejor actor protagonista por la serie 'Vota Juan', Javier Cámara visita Hora 25 para someterse a las preguntas de los oyentes. Cámara nos presenta 'The New Pope', serie de Paolo Sorrentino. Con Cámara hemos hablado de esta crítica mordaz a la Iglesia, de sus compañeros de reparto y de las diferencias con el cine español.

'The New Pope' es la historia de un papa joven, Pío XIII, el primero estadounidense, guapo y ultraconservador, interpretado por Jude Law. Una serie del italiano Paolo Sorrentino que vuelve con un cambio de nombre, la primera se llamaba 'The Young Pope' y ahora 'The New Pope', porque se suma al reparto John Malkovich. Un papa estirado, adicto a la Coca-Cola y al tabaco. Y Javier Cámara interpreta al Cardenal Gutiérrez, que va ganando cada vez más protagonismo.

Como cada viernes los oyentes entrevistan al protagonista de la propuesta cultural y le han preguntado por Sorrentino y Almodóvar, dos directores con los que Cámara ha trabajado y que son bastante particulares. Sobre la serie y sus compañeros de reparto, sobre la Iglesia católica y 'Vota Juan', otro de los éxitos con el que Cámara ha prometido volver al programa.