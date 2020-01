Estrenamos 'Take a little run', el nuevo videoclip de la banda The Niftys

Justo cuando se cumple un año de la publicación del segundo disco de The Niftys —Sweet Bloody Trip (Calaverita Records, 2019)—, la banda manchega reviva este álbum con el estreno del videoclip de Take a little run. Con una letra que invita a no rendirse, con un sonido imparable (y un solo de guitarra que levanta a cualquiera del asiento) y todo esto sumado al ritmo arranca-para que tanto disfrutamos en 'Fuego y Chinchetas', este tema luce por si solo. Más aún tras ver un escapista videoclip que acaba desenmascarando a nuestros propios miedos.

De esta manera, The Niftys, o lo que es lo mismo Ana, Fer, Ángel Luis y Toño, presentan este inquietante y frenético videoclip de Take a little run que hace alusión al (loco) ritmo de vida que llevamos. Una carrera hacia un destino difuso, donde el agobio y el miedo te pisan los talones y en la que solo tú mismo puedes ponerle freno. Un vídeo dirigido por Fer Morales, guitarrista del grupo, y producido por Micoco Graphics, en el que cualquiera podría ser el protagonista.

The Niftys prepararon este disco Sweet Bloody Trip en el que aliñaron con sabores tan opuestos como el blues, el punk, el sould o el garage pero acertaron de lleno ya que al probarlo todo junto te deja un sabor de boca fresco y enérgico. Casi 365 días después, el sabor sigue intacto, incluso mejorado, ya que la perspectiva ha hecho más consistente su trabajo. Ahora The Niftys inician su gira 2020 con un concierto en la sala Caracol de Madrid el 24 de enero y que continuarán por Valladolid, Benavente y Albacete. Un grupo que bebe de lo clásico y de lo vanguardista a la vez y de los que podemos encontrar toques de The Sonics, Queen Of The Stone Age o Jack White.