Yolanda Díaz: "Me hubiera gustado dejar el salario mínimo en los 1.000 euros"

La ministra de Trabajo y Economía Social del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha sido entrevistada este miércoles en 'Hora 25' horas en el día en el que su ministerio ha anunciado la subida del salario mínimo a 950 euros mensuales con el consenso con todos los agentes sociales.

SUBIDA DEL SMI: "Este debe ser el camino que hay que seguir. Enhorabuena a los agentes sociales".

"Fue posible porque hemos dedicado trabajo, horas y nos hemos sentado en una mesa diciendo que queremos negociar y que todos tenemos que ceder. Esto es muy positivo. Después de muchos años es el primer gran acuerdo social que hay. Quiero dar las gracias al presidente y al vicepresidente".

"Antes de constituirse el Gobierno ya trabajamos para conseguir este acuerdo. Llevamos muchas semanas y días trabajando para sacarlo adelante. Así es como tienen que hacerse las cosas, con silencio".

"El acuerdo señalaba que que vamos a llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura. Vamos caminando a una senda que es razonable. Debemos valorar lo que supone el SMI de nuestro país. Nuestro país viene creciendo porque la demanda interna está robusta y necesitamos salarios para poder consumir y tener una vida mejor".

"Es muy importante que este ministerio y este Gobierno va a trabajar con el diálogo social. Siempre va a haber diálogo social".

"Hemos incorporado un camino de trabajo de aquí en adelante. No solo hemos trabajado el SMI. Hemos pautado un modo de trabajar de aquí en adelante. Me gustaría que confiaran en este Gobierno y en este ministerio y en los sindicatos".

"Este Gobierno va en serio. Frente a un PP secuestrado, aupado a lomos de Vox y en posiciones tramontanas, sensatez en el Gobierno y cuidado en el acuerdo entre todas las personas que componemos el Gobierno".

REFORMA LABORAL: "Podemos usar los verbos que estimemos correspondientes. Lo que vamos a hacer es derogar una parte de las normas. El PP ha hecho una reforma laboral durísima, altamente lesiva para nuestro país y vamos a proceder en dos vías. La primera tiene que ver con los aspectos centrales de la reforma. Esto lo vamos a hacer con carácter inmediato".

"Hay otras medidas que hablan de causalidad en la contratación y ahí entendemos que hay que correr menos. Hay preceptos que estaban pensados para el mundo anterior. El mundo ha cambiado. Tenemos un Estatuto de los Trabajadores actualizado en 2015, pero que viene del año 80".

"Vamos a escuchar a la patronal, a los sindicatos y vamos a configurar un grupo de expertos y expertas y desde ahí trabajar. Sería imprudente que anticipase un resultado que tiene que ser dialogado".

"No he sido jamás sindicalista, pero soy hija de un sindicalista. Tengo el honor de poder hacer lo que más me gusta y creo que es una situación única la de sentarme en una mesa con todos los agentes que cambian la vida de la gente".

INSPECCIONES DE TRABAJO: "Están haciendo un trabajo buenísimo. Están pidiendo medios materiales, refuerzo de las plantillas. Lo voy a estudiar y creo que tienen razón".

PLANES PRIVADOS DE PENSIONES: "Esto no me compete a mí. Igual que defiendo la Educación y Sanidad públicas, sueño algún día con esto. Mi proceder va a ser respetar la partitura de un Gobierno con muchos músicos".

FALSOS AUTÓNOMOS: "Hay una situación de ruptura en autónomos y falsos autónomos. hay que pasarlo al ámbito legislativo. No es decente tener a gente joven y no tan joven como falsos autónomos precarios en puestos de trabajos que tienen que ser ordinariamente indefinidos. Esto no se puede tolerar. Cuando un trabajador gira sus minutas a un único pagador, debe de operar una presunción de laboralidad. Son autónomos sin ninguna autonomía. Lo que está pasando en muchos sectores no es decente".

CONCILIACIÓN: "Pido disculpas por la rueda de prensa de hoy. Soy la madre que menos concilio del mundo, pero sí digo a los periodistas que intentaré que no me vuelva a pasar. Las medidas de conciliación sirvieron para una época histórica. Las mujeres archiconciliamos. Ahora el abanico que se abre tiene que ver con el tiempo del trabajo y con la corresponsabilidad en el tiempo del trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Queremos que los hombres cuiden también a mayores e hijos. Queremos flexibilidad para disponer de tiempo de trabajo propio, es decir, que sean los trabajadores que tengan cierta flexibilidad para ser más felices. Que parte de la jornada de trabajo la disponga el trabajador como ella o él la necesite".

HABRÁ SIEMPRE ACUERDOS?: "La desigualdad en nuestro país es tremenda. Todo lo que se haga en este ministerio será con el diálogo social. Se que va a haber momentos en los que no estaremos de acuerdo, pero esta es la clave. Esto es avanzar democráticamente. Es cierto que aunque no haya acuerdo todos los agentes aporten su visión. Va a ser más lento, pero creo que esto es el raíl sobre el que tiene que ir el ferrocarril de este Gobierno".

EL ENTENDIMIENTO, PRIORIDAD: "Nosotras hemos hecho un debate sobre cuál era la prioridad y esa era que tenemos que subir los salarios y el SMI. Estamos contentas porque nos están diciendo que este es el camino. También decíamos que por el bien de la sociedad, los años que llevábamos sin diálogo social, haciendo las cosas mal, haciendo reformas sin acuerdos no es positivo. Creo que la llamada fue al entendimiento. Me habría gustado quedarme en los mil euros y los sindicatos querían más, pero comprendiendo los intereses de cada parte me parece que era muy importante que esto fuera con acuerdo. Esta ministra será la ministra que tiene cuernos y rabo pero que suba el salario mínimo".