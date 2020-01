Aprender a leer con 70 años

Teresa emigró con su familia a Madrid cuando tenía 9 años y comenzó a trabajar. Como ella era la mayor de nueve hermanos, no pudo ir a la escuela para aprender a leer y escribir. “Tenía que ayudar a mi madre porque la vida de antes no es como la de ahora”, recuerda. Sus ocho hermanos, varones, en cambio, sí acudieron a clase. Ahora, a sus 72 años, madruga a diario para acudir al centro de enseñanza Daoíz y Velarde, situado en el barrio de Orcasitas, al sur de Madrid. “En cuanto me jubilé, me vine al colegio”.

Durante años no podía leer las cartas que llegaban al buzón de su casa. “Las guardaba y esperaba a que me la leyera mi hija, porque mi marido sabe algo, pero no mucho. Tampoco pudo ir al colegio”. Esta extremeña tiene, según los datos del INE, el perfil prototípico de los analfabetos en España: mujer y mayor de 70 años. La educación es un derecho universal pero el analfabetismo es una lacra que todavía afecta a 581.600 personas en España. La cifra se reduce año a año y afecta principalmente a perfiles como el de Teresa y a mujeres inmigrantes.

Entrar en su clase no es muy diferente de hacerlo en cualquier otro centro. Todas están en silencio porque la primera media hora de cada clase la dedican a la lectura. Entre sus manos sostienen libros como ‘Aniceto, el vencecanguelo’ de la mítica colección 'El Barco de Vapor' o ‘Tom Sawyer, Detective' del escritor estadounidense Mark Twain.

"Venir a clase me ha dado media vida"

“Me como los libro, mira…”, me dice Manuela Ejido, la alumna que lee a Mark Twain. “Estoy leyendo un libro que está mu bien de dos diamantes que han robado, a ver si los encuentro y me los dan a mí”, dice entre risas. Aunque no pudo estudiar, cuenta que le hubiese gustado ser médico: “me estoy preparando para ir a la Sorbona”, dice mientra se ríe.

¿Qué es ser analfabeto? El Instituto Nacional de Estadísitca considera que "una persona es analfabeta cuando no sabe leer o escribir en ningún idioma".

Sin duda, ella es la más charlatana de la clase, pero hay un momento en el que su relato se quiebra: “Aquí me río, pero en mi casa lloro”. Cuenta que recientemente falleció “una persona que quería mucho" y que ha pasado la Nochebuena sola. "El venir a clase me viene bien. A mí me ha dado media vida”. Si el colegio es una de las etapas clave en el desarrollo social de los niños, a los adultos esta “vuelta a la escuela” también les da la oportunidad de relacionarse y hacer nuevos amigos. En España más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, siete de cada diez son mujeres. Luis Fernando Roldón, director del centro de enseñanza, lo tiene claro: “aprender a leer y a escribir les quita esa espinita que muchos tienen clavada. Además, les ayuda a mejorar la autoestima y sus relaciones sociales.”

En España existen más de 2.800 Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) donde se imparten clases tanto de alfabetización como para obtener el graduado de la ESO. El Daoíz y Velarse tiene alrededor de 500 estudiantes y gran parte de su profesorado proviene de centros de primaria o secundaria donde las dinámicas son diferentes. “Estos no son centros de segunda oportunidad, son centros de nuevas oportunidades”, concluye Roldón.