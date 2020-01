En estos tiempos de blanqueamiento del fascismo, conviene recordar algunos de los episodios más dolorosos que esta ideología ha escrito en la historia de España. El ejemplo de hoy da buena cuenta de ello. Algunos lo recordaréis; estoy hablando de la matanza de Atocha de 1977.

Aunque Franco insistiese en que lo dejaba todo “atado y bien atado”, la transición democrática era un tema que ponía nerviosos a muchos. No se fiaban de que los “valores del 18 de julio” pudiesen sobrevivir al dictador, y se aferraban a su España nacionalcatólica con uñas y dientes. En este clima de miedo al cambio, durante la noche del 24 de enero de 1977, hace hoy 43 años, tres jóvenes pistoleros irrumpieron en un despacho de abogados vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista Español. Buscaban a Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras en Madrid. Navarro no estaba allí en aquel momento, pero eso no impidió a los atacantes abrir fuego. Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira fueron asesinados, y cuatro personas más fueron heridas. Manuela Carmena, que trabajaba allí entonces, salvó su vida porque no estaba en su despacho.

Los asesinos creían que sus contactos políticos los protegerían, pero estaban equivocados. En ese momento, el gobierno buscaba dar credibilidad a la transición democrática, y para ello tenía que llevarlos ante la justicia. No obstante, el juez que llevaba el caso se negó a profundizar en la investigación, y nunca se supo con certeza quién estaba detrás del ataque. Siete personas fueron detenidas, y entre todas, sumaron condenas de 454 años de cárcel. Sin embargo, de los tres asesinos, uno se fugó antes del juicio y sigue en paradero desconocido; otro hizo lo mismo tras cumplir 14 años de condena.

Así, los crímenes de Atocha representaron los últimos coletazos sangrientos del franquismo; pero también fue la primera vez que la ultraderecha fue juzgada y condenada, y eso sí que era nuevo.