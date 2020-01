Herrerín: "Tenía claro a dónde iba a ir el penalti y por el ímpetu me he adelantado"

Iago Herrerín, portero del Athletic Club, pasó por El Larguero tras lograr la clasificación a octavos de la Copa del Rey tras una polémica tanda de penaltis. En el quinto penalti, el decisivo, el portero se adelantó de la línea de gol pero el penalti no se repitió.

Cuando le preguntaron si había visto la imagen que demuestra lo adelantado que estaba, Herrerín dijo: "me ha llegado treinta veces". "Sé que estoy adelantado, pero no había VAR. Ese es el penalti que más se ve", comenzó a explicar.

"En el penalti de Raul García el otro portero también se adelanta. En el momento yo no me di cuenta. Pero tenía claro a dónde iba a ir y por el ímpetu me he adelantado", argumentó.

"Yo no juego mucho en liga y con el otro sistema jugaba más. Pero es bonito porque todos los equipos se toman la Copa en serio. Es una competición a la que tenemos mucho cariño", explicó.

El Athletic rozó quedarse eliminado cuando fallaron los dos primeros penaltis. "La verdad es que lo veía muy negro, pero al final los penaltis son una lotería. Cuando fallas y ellos meten es complicado. Pero por suerte esta vez ha caído a nuestro favor", dijo Herrerín.

"Me venía bien clasificarnos, es una copa bonita. Siempre quieres vivir los momentos buenos. Creo que es más anímicamente que lo que es el partido. Ver ahora a los compañeros animándome, al final lo valoras", añadió.

Sobre si alguna vez se ha planteado abandonar Athletic, Herrerín dijo que "siempre he dicho que esté donde esté va a intentar jugar, luego quien decide es el míster". "Por suerte todos los que me conocen saben que no dejo que se relajen. Ya tengo 31 años, había tenido ofertas y sé que Unai es la apuesta del club. El club me dijo que no y sólo me queda apretar el culo", concluyó.